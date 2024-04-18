Україна знищила унікальну РЛС у Мордовії: 'заповнити прогалину' РФ буде складно - ЗМІ

"Контейнер 29Б6" єдиний у Росії радар, спрямований на захід, який контролює повітряний простір навколо Європи. Його вартість - 110 млн доларів.

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Росія втратила ключовий радар ядерного стримування / Колаж: Главред, фото: en.wikipedia.org, Сергій Братчук/Telegram

Росія втратила єдину в своєму роді радіолокаційну систему внаслідок атаки безпілотника у Мордовії. Україні вдалося здійснити атаку за сотні кілометрів вглиб російської території. Про це пише Newsweek.

У середу, 17 квітня, українські ЗМІ повідомили про удар безпілотників по об'єкту в Мордовії, де розміщений радар "Контейнер 29Б6". Раніше Україна вже атакувала віськовий об'єкт у Мордовії, попередня атака відбулася 11 квітня. Відстань від українського кордону до місця ураження становить близько 680 кілометрів.

Губернатор Мордовії Артем Здунов підтвердив цю інформацію та заявив, що український БПЛА здійснив повторну атаку близько 8 ранку за місцевим часом. Водночас він повідомив, що дрон збила російська ППО.

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За даними ВЧК-ОДПУ, яке нібито володіє інсайдерською інформацією від російських силовиків, "атака була успішною і зараз російська загоризонтна станція не працює".

В чому особливість РЛС "Контейнер"

Система "Контейнер 29Б6" є важливим компонентом російської системи раннього попередження, що виявляє загрози на великій відстані, такі як балістичні ракети та літаки. Він може відстежувати запуски крилатих та гіперзвукових ракет, а також зліт літаків на відстані до 1860 миль.

У Forbes наголосили, що цей радар єдиний у Росії, спрямований на захід, який контролює повітряний простір навколо Європи. Його вартість становить 110 мільйонів доларів. За оцінками Telegram-каналу ВЧК-ОГПУ, "заповнити прогалину" через відсутність цієї системи буде вкрай складною задачею.

Що відомо про РЛС "Контейнер"? "Контейнер" – це двокоординатна загоризонтна РЛС нового покоління, яка здатна виявляти повітряні цілі на великих відстанях. Входить до системи розвідки та попередження про повітряно-космічний напад. Перший зразок РЛС "Контейнер" росіяни спорудили в місті Ковилкіно у Мордовії у 2000—2002 роках.

Атака дронів у Мордовії - ураження РЛС "Контейнер"

Нагадаємо, 17 квітня українські безпілотники атакували російський загоризонтний радіолокатор "Контейнер" у Мордовії. В мережі з'явилися відео зі стовпом диму на місці радіолокатора. Атака була спрямована на 590-й окремий радіотехнічний вузол військової частини 84680 у місті Ковилкіно.

Також 11 квітня Україна вже атакувала військову частину росіян у місті Ковилкіно. БПЛА і тоді вдарили по радіотехнічному вузлу, де розташований загоризонтний радіолокатор "Контейнер".

Крім цього, 17 квітня безпілотники ГУР атакували авіаційний завод у Татарстані. Удар завдали по підприємству, де окупанти виготовляють та ремонтують свої бомбардувальники Ту-22М і Ту-160М.

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