У Путіна "хочуть" знищити Україну, союзники повинні допомогти зупинити РФ - Кулеба

Країна-окупант Росія влаштувала терор України, ворожі сили намагаються ракетами і дронами зруйнувати міста, сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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Україна потребує посилення ППО - Кулеба / Колаж: Главред, фото: kongsberg.com, скріншот YouTube

Окупанти агресора Росії "прагнуть" знищити Україну і атакують мирні міста. Вони влаштували терор, оскільки не можуть захопити країну. Києву потрібна допомога країн-партнерів. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Під час пресконференції з главою японського зовнішньополітичного відомства Йоко Камікавою він розповів про те, що Кремль в умовах провалу планів щодо захоплення України намагається і далі тероризувати країну своїми обстрілами. У такій ситуації державі потрібна допомога країн-партнерів.

Також глава МЗС України нагадав, що під час голосування Групи семи Японія запросила на саміт у Хіросімі президента Володимира Зеленського. На тій зустрічі було ухвалено рішення надати українській армії винищувачі F-16.

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"Я поінформував свою колегу сьогодні і про інший бік війни, а саме про потребу України не тільки в літаках, а й перш за все в засобах протиповітряної оборони. Я зазначив колезі, що головна російська військова стратегія полягає в наступному: якщо ти не можеш щось захопити, ти повинен це повністю знищити. Тому щодня українські міста руйнують російські ракети і дрони. Вони не можуть нас захопити, тому намагаються нас знищити", - сказав Кулеба.

Керівник українського МЗС акцентував увагу на тому, що чим більше Україна отримає ППО, тим сильнішим стане захист міст.

Перед початком пресконференції була оголошена повітряна тривога, через яку учасники заходу перемістилися в укриття. Міністр закордонних справ України пояснив, що тривога пов'язана із загрозою балістики, і це ще одне нагадування про необхідність закрити небо над країною.

"Ми з міністеркою (Йоко Камікавою, - ред.) поділяємо думку, що Росія повинна платити за свою агресію своїми грошима. Це буде логічно і закономірно, а також буде чітким сигналом будь-кому в світі про те, що якщо ти щось руйнуєш, ти повинен за це заплатити", - підкреслив Дмитро Кулеба.

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