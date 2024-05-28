30 літаків F-16 і 977 млн євро допомоги: Україна і Бельгія уклали угоду про гарантії безпеки

В Офісі президента розповіли деталі укладеної з Бельгією угоди.

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В Офісі президента розповіли деталі укладеної з Бельгією угоди/ колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Україна і Бельгія у вівторок, 28 травня, підписали двосторонню Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Підписи під документом поставили президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо у Брюсселі.

Про це повідомив глава Української держави Володимир Зеленський. Він наголосив, що це сильний документ, який закріплює незмінну підтримку Бельгії упродовж десятирічного терміну дії угоди.

"Бельгія виділить Україні на військову допомогу щонайменше 977 мільйонів євро цього року та надасть 30 літаків F-16. Перші винищувачі мають бути передані вже цьогоріч. Дякую за це рішення!", – зазначив він. відео дня

На сайті Офісу президента України зазначається, що вперше у такій безпековій угоді була вказана конкретна кількість військових літаків, які отримає наша держава від Бельгії. Україні передадуть 30 літаків F-16 до 2028 року. Перші винищувачі планують передати уже цього року.

В угоді також передбачено, що Бельгія буде своєчасно надавати Україні безпекову допомогу, сучасну військову техніку та озброєння, враховуючи потреби нашої держави, а також сприятиме проведенню військових тренувань.

"Окремі блоки документа присвячені двосторонній співпраці в оборонній промисловості, підтримці Української формули миру, посиленню санкцій, відшкодуванню збитків, притягненню агресора до відповідальності, використанню на потреби України конфіскованих російських активів та допомозі в економічному відновленні й відбудові. Поглиблюватиметься співпраця у сферах розвідки, кібербезпеки та протидії дезінформації", – зазначили в Офісі президента.

Крім цього, Бельгія у підписаній угоді підтвердила, що підтримує майбутнє членство України в ЄС і НАТО.

Нагадаємо, Бельгія є вже одинадцятою країною, з якою Україна уклала двосторонню безпекову угоду на виконання положень Спільної декларації G7, що була ухвалена у столиці Литви Вільнюсі 12 липня 2023 року. Загалом до декларації вже приєдналися 32 держави.

Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

Що відомо про літаки F-16/ Главред

Візит Володимира Зеленського до Бельгії – що відомо

Раніше повідомлялося, що Зеленський сьогодні поїде до Бельгії, щоб підписати безпекову угоду. У президента України на 28 травня заплановані зустрічі з королем Філіпом I, прем'єр-міністром Александром Де Кроо і міністром оборони Людовіном Дедондером.

Також повідомлялося, що Бельгія поставить Україні 30 винищувачів F-16 – стало відомо, коли чекати на перші літаки. Бельгія увійшла в "коаліцію F-16" у 2023 році разом із Нідерландами, Данією та Норвегією.

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