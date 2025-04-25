Україна запропонувала провести саміт у Римі під час похорону Франциска - ЗМІ

Трамп, який сьогодні прибуде в Рим, може відвідати три двосторонні зустрічі.

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Україна запропонувала провести саміт у Римі / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

Київ пропонує саміт за участю США, Італії, Франції, Британії та Німеччини

Трамп може провести зустріч із Зеленським у Римі

Київ звернувся до Риму та інших партнерів із проханням провести саміт щодо України, коли лідери багатьох країн приїдуть на похорон Папи Римського. Про це пише La Repubblica з посиланням на джерела.

Київ пропонує саміт за участю США, Італії, Франції, Великої Британії і, можливо, Німеччини, яку на церемонії прощання у Ватикані представлятиме ексканцлер Олаф Шольц.

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"Сумніваюся, що саміт можна провести в день похорону Папи. Де буде проходити саміт? Трамп із сотнею кортежу... З точки зору логістики це дуже складно", - прокоментував італійський міністр закордонних справ Антоніо Таяні.

Водночас Київ продовжує наполягати на проведенні саміту. Якщо це буде неформальна зустріч, то їх могли б організувати на віллі Таверна в резиденції посла США, або італійська влада могла б надати інше приміщення.

Крім цього, за даними джерел видання, президент США Дональд Трамп, який сьогодні прибуде до Риму, може відвідати три двосторонні зустрічі. Йдеться про діалог із президентом України Володимиром Зеленським, французьким президентом Емманюелем Макроном і прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

До речі, колишній президент США Джо Байден також має намір відвідати прощання з Папою Римським. Про це пише CBS News із посиланням на джерела.

"За словами кількох людей, обізнаних про його плани, колишній президент Джо Байден, який підтримував тісні робочі та особисті стосунки з Папою Франциском ще від часу візиту покійного понтифіка до Сполучених Штатів 2015 року, як очікується, візьме участь у похороні Папи в суботу у Ватикані", - наголошується в матеріалі.

Смерть Папи Римського - що відомо

Як писав Главред, Папа Римський Франциск помер у своїй резиденції у ватиканському будинку Санта-Марта вранці 21 квітня о 7:35. Останнім часом у нього були проблеми зі здоров'ям.

У Ватикані підтвердили смерть Папи Франциска у віці 88 років.

Причиною смерті Папи Римського Франциска став інсульт і необоротна серцева недостатність. Про це повідомив ватиканський лікар Андреа Арканджелі у свідоцтві про смерть.

Найближчим часом має розпочатися процедура обрання нового понтифіка.

Видання New York Post уже опублікувало перелік можливих кандидатів на посаду наступного Папи Римського.

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