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Похорон Папи Римського: швейцарська гвардія репетирує церемонію через хворобу

Олена Кюпелі
19 лютого 2025, 20:08
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Лікарі діагностували в нього "складну" респіраторну інфекцію.
Папу Римського готуються ховати
Папу Римського готуються ховати / Колаж Главред, фото скріншот

Коротко:

  • Папа Римський може не пережити пневмонію
  • Яке рішення було прийнято

Похорон Папи Римського, як стверджується, репетирують після того, як 88-річний глава Ватикану попередив, що може не пережити пневмонію.

Як пише The Daily Mail, Швейцарська гвардія, що охороняє 88-річного Папу, репетирує його похорон, а члени гвардії перебувають під комендантською годиною, оскільки вони "готуються до смерті понтифіка".

відео дня

Раніше Папа повідомляв, що він "уже підготував" свою гробницю, але місце його могили і сама труна порушать традицію.

Це сталося після того, як Папу Франциска доправили в лікарню Джемеллі в Римі з сильним болем у грудях, оскільки він кілька днів чинив опір закликам покинути Ватикан.

Лікарі діагностували в нього "складну" респіраторну інфекцію і заборонили йому брати участь у кількох заходах, а Ватикан скасував або переніс його папські аудієнції цього тижня.

Пізніше Ватикан підтвердив наявність пневмонії і повідомив, що респіраторна інфекція Франциска також включає астматичний бронхіт, який потребує лікування антибіотиком кортизоном.

"Лабораторні аналізи, рентген грудної клітки та клінічний стан Святого Отця продовжують представляти складну картину", - заявив Ватикан.

Інфекція викликає особливу стурбованість, оскільки Папі видалили частину легені багато років тому. Італійський кардинал Анджело Комастрі, 81 рік, розповів телеканалу Rai про стан Папи: "Франциск дуже спокійний. Його штурвал у руках Господа".

Папа Римський - останні новини

Нещодавно Главред писав про те, що Папа Римський прийняв запрошення відвідати Україну. Як заявив глава УГКЦ, Франциск часом любить робити сюрпризи.

Також не так давно Папа Римський вийшов із заявою, що українці та росіяни "є двоюрідними братами". На думку глави Ватикану народи повинні "прийти до взаєморозуміння".

Також торік Папа Римський закликав Україну до переговорів із РФ. За словами понтифіка, "мир шляхом переговорів кращий, ніж нескінченна війна".

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