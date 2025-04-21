Хто може стати наступним Папою Римським - список несподіваних кандидатів

Є кілька кандидатур на посаду нового глави Святого Престолу.

https://glavred.net/world/kto-mozhet-stat-sleduyushchim-papoy-rimskim-spisok-neozhidannyh-kandidatov-10657850.html Посилання скопійоване

Папа Франциск - можливий наступник / колаж: Главред, фото: instagram.com/vaticannews/

Ви дізнаєтесь:

Хто може претендувати на пост Папи Римського

Список можливих кандидатів

Сьогодні, 21 квітня, стало відомо про смерть Папи Римського Франциска у віці 88 років, він не зміг побороти запалення легенів.

Видання New York Post уже оприлюднило список можливих наступників Папи Римського Франциска.

відео дня

Главред розібрався, хто ж тепер може стати на пост Папи Римського.

Зазначимо, після смерті Папи настає період Sede vacante - "при вакантному троні, при вакантному престолі", коли кардинал-камерленг констатує смерть Папи. Цей період триває не більше 20 днів, зазвичай вибори починаються 15-20-го дня після смерті понтифіка.

На посаду Папи Римського може претендувати будь-який хрещений і неодружений католик, але зазвичай ним стає хтось із числа кардиналів. Кардинал є римським єпископом, вища посадова особа Католицької церкви після понтифіка. Також кардинали виступають у ролі радників Папи і допомагають йому в керівництві Ватиканом.

Після смерті Папи або його зречення з посади Римською церквою керує Колегія кардиналів, також кардинали беруть участь в обранні понтифіка. Наразі налічується 253 римських єпископи-кардинали, але тільки 138 зможуть голосувати за нового Папу - ті, кому ще немає 80 років.

Головні кандидати на пост глави Ватикану

П'єтро Паролін

Державний секретар Ватикану, який служив при Франциску одинадцять років, став фаворитом серед букмекерів.

П'єтро Паролін і Володимир Зеленський / фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Паролін має політично помірковані погляди, раніше служив у дипломатичному крилі Святого Престолу в Нунціатурі Нігерії та Мексики. Також він відвідував Україну під час повномасштабної війни і зустрічався з Володимиром Зеленським. Основою розмови стали дві теми: обмін військовополоненими та повернення тіл українських військових.

Фрідолін Амбонго Бесунгу

Кардинал із Демократичної Республіки Конго, здобув титул кардинала 2019 року, є президентом Симпозіуму єпископських конференцій Африки та Мадагаскару.

Фрідолін Амбонго Бесунгу / фото: instagram.com/tata_cardinal/

Бесунгу оголосив доктрину про заборону благословення неодружених і одностатевих пар недійсною на території африканського континенту. Також багато хто звинувачував його в підбурювальних висловлюваннях у ЗМІ, що являють собою "неправдиві чутки, підбурювання населення до повстання і нападу на людські життя".

Вім Ейк

Кардинал із Нідерландів отримав титул 2012 року і вважається опонентом Франциска. Ейк часто критикував деякі рішення Папи Римського щодо сімейних питань і таїнства причастя для розлучених осіб.

Вім Ейк / фото: Вікіпедія

Вім Ейк підтримує традиційні цінності Католицької Церкви та виступає проти благословення одностатевих пар.

Петер Ердо

Колишній президент Ради єпископських конференцій Європи, служить у Ватикані з 2003 року. Володіє англійською, італійською, французькою, словацькою, латинською та угорською мовами.

Петер Ердо / фото: instagram.com/sachinettiyil/

Ердо висловлювався проти того, щоб європейські країни приймали біженців, порівнюючи це з торгівлею людьми. Також він виступав проти причастя розлучених або повторно одружених на основі переконання нерозривності шлюбу.

Луїс Антоніо Тагле

Кардинал з Філіппін, що може стати першим папою з Азії, служить пропрефектом Секції першої євангелізації Дикастерії з євангелізації та є президентом Міждикастеріальної комісії у справах посвячених ченців.

Луїс Антоніо Тагле / фото: instagram.com/cardluistagle/

Відомо, що Тагле критикує ставлення церкви до ЛГБТ-спільнот, розлучених і повторно одружених католиків.

Маттео Зуппі

Кардинал з Італії, перебуває на посаді президента Італійської єпископської конференції, був архієпископом Болоньї. У 2023 році очолив "миротворчу місію в Україні" за дорученням Франциска.

Маттео Зуппі / фото: instagram.com/repcohen/

Зуппі зустрічався з Володимиром Зеленським, у день, коли росіяни підірвали Каховську ГЕС. Також він зустрічався з Джо Байденом і розмовляв про Україну, обговорюючи, як запобігти депортації українських дітей з окупованих територій до РФ.

Кардинал зустрічався і з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, щоб "оцінити зусилля з возз'єднання українських дітей з їхніми сім'ями та обміну полоненими з метою досягнення довгоочікуваного миру".

Реймонд Берк

Єпископ зі США, отримав посаду кардинала 2010 року, є прихильником латинської меси і публічно критикував ліберальні настрої Папи Франциска. Висловлював сумніви про те, що Франциск готовий дозволити розлученим і повторно одруженим парам приймати Євхаристію.

Реймонд Берк / фото: instagram.com/cardinalraymondburke/

Також у 2004 році організація Bishop Accountability повідомила, що Берк ігнорував кілька обґрунтованих повідомлень про сексуальні домагання з боку деяких священиків. Підозрюваних у сексуальних домаганнях переводили до інших парафій і не карали.

Маріо Греч

Кардинал із Мальти, отримав призначення у 2020 році. Він говорив про необхідність звертатися до тих, хто відійшов від Церкви через свою сексуальність або сімейний стан.

Маріо Греч / фото: instagram.com/jstscu/

Вважається поміркованим наступником Папи Франциска.

Вам також може бути цікаво:

Хто такий Папа Франциск? Франциск - 266-й Папа Римський з 13 березня 2013 року. Ординарій українських греко-католиків в Аргентині з 1998 року. Перший понтифік-єзуїт.

6 квітня 2022 року Папа Франциск засудив різанину в Бучі та підняв український прапор.

15 квітня 2022 року під час традиційної Хресної ходи в Римі у Страсну п'ятницю Франциск закликав українців і росіян до примирення.

18 листопада 2022 року Папа Франциск знову назвав російське вторгнення в Україну "конфліктом в Україні", заявивши, що Ватикан готовий виступити посередником, щоб зупинити конфлікт в Україні.

25 серпня 2023 року Папа Римський заявив перед учасниками Х Всеросійського дня католицької молоді в Санкт-Петербурзі: "Ніколи не забувайте про спадщину. Ви - нащадки великої Росії".

9 березня 2024 року стало відомо, що в лютому в інтерв'ю швейцарській компанії RSI Франциск заявив, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор і почати переговори з Росією, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред