Хто може стати наступним Папою Римським - список несподіваних кандидатів

Ви дізнаєтесь:
- Хто може претендувати на пост Папи Римського
- Список можливих кандидатів
Сьогодні, 21 квітня, стало відомо про смерть Папи Римського Франциска у віці 88 років, він не зміг побороти запалення легенів.
Видання New York Post уже оприлюднило список можливих наступників Папи Римського Франциска.
Главред розібрався, хто ж тепер може стати на пост Папи Римського.
Зазначимо, після смерті Папи настає період Sede vacante - "при вакантному троні, при вакантному престолі", коли кардинал-камерленг констатує смерть Папи. Цей період триває не більше 20 днів, зазвичай вибори починаються 15-20-го дня після смерті понтифіка.
На посаду Папи Римського може претендувати будь-який хрещений і неодружений католик, але зазвичай ним стає хтось із числа кардиналів. Кардинал є римським єпископом, вища посадова особа Католицької церкви після понтифіка. Також кардинали виступають у ролі радників Папи і допомагають йому в керівництві Ватиканом.
Після смерті Папи або його зречення з посади Римською церквою керує Колегія кардиналів, також кардинали беруть участь в обранні понтифіка. Наразі налічується 253 римських єпископи-кардинали, але тільки 138 зможуть голосувати за нового Папу - ті, кому ще немає 80 років.
Головні кандидати на пост глави Ватикану
П'єтро Паролін
Державний секретар Ватикану, який служив при Франциску одинадцять років, став фаворитом серед букмекерів.
Паролін має політично помірковані погляди, раніше служив у дипломатичному крилі Святого Престолу в Нунціатурі Нігерії та Мексики. Також він відвідував Україну під час повномасштабної війни і зустрічався з Володимиром Зеленським. Основою розмови стали дві теми: обмін військовополоненими та повернення тіл українських військових.
Фрідолін Амбонго Бесунгу
Кардинал із Демократичної Республіки Конго, здобув титул кардинала 2019 року, є президентом Симпозіуму єпископських конференцій Африки та Мадагаскару.
Бесунгу оголосив доктрину про заборону благословення неодружених і одностатевих пар недійсною на території африканського континенту. Також багато хто звинувачував його в підбурювальних висловлюваннях у ЗМІ, що являють собою "неправдиві чутки, підбурювання населення до повстання і нападу на людські життя".
Вім Ейк
Кардинал із Нідерландів отримав титул 2012 року і вважається опонентом Франциска. Ейк часто критикував деякі рішення Папи Римського щодо сімейних питань і таїнства причастя для розлучених осіб.
Вім Ейк підтримує традиційні цінності Католицької Церкви та виступає проти благословення одностатевих пар.
Петер Ердо
Колишній президент Ради єпископських конференцій Європи, служить у Ватикані з 2003 року. Володіє англійською, італійською, французькою, словацькою, латинською та угорською мовами.
Ердо висловлювався проти того, щоб європейські країни приймали біженців, порівнюючи це з торгівлею людьми. Також він виступав проти причастя розлучених або повторно одружених на основі переконання нерозривності шлюбу.
Луїс Антоніо Тагле
Кардинал з Філіппін, що може стати першим папою з Азії, служить пропрефектом Секції першої євангелізації Дикастерії з євангелізації та є президентом Міждикастеріальної комісії у справах посвячених ченців.
Відомо, що Тагле критикує ставлення церкви до ЛГБТ-спільнот, розлучених і повторно одружених католиків.
Маттео Зуппі
Кардинал з Італії, перебуває на посаді президента Італійської єпископської конференції, був архієпископом Болоньї. У 2023 році очолив "миротворчу місію в Україні" за дорученням Франциска.
Зуппі зустрічався з Володимиром Зеленським, у день, коли росіяни підірвали Каховську ГЕС. Також він зустрічався з Джо Байденом і розмовляв про Україну, обговорюючи, як запобігти депортації українських дітей з окупованих територій до РФ.
Кардинал зустрічався і з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, щоб "оцінити зусилля з возз'єднання українських дітей з їхніми сім'ями та обміну полоненими з метою досягнення довгоочікуваного миру".
Реймонд Берк
Єпископ зі США, отримав посаду кардинала 2010 року, є прихильником латинської меси і публічно критикував ліберальні настрої Папи Франциска. Висловлював сумніви про те, що Франциск готовий дозволити розлученим і повторно одруженим парам приймати Євхаристію.
Також у 2004 році організація Bishop Accountability повідомила, що Берк ігнорував кілька обґрунтованих повідомлень про сексуальні домагання з боку деяких священиків. Підозрюваних у сексуальних домаганнях переводили до інших парафій і не карали.
Маріо Греч
Кардинал із Мальти, отримав призначення у 2020 році. Він говорив про необхідність звертатися до тих, хто відійшов від Церкви через свою сексуальність або сімейний стан.
Вважається поміркованим наступником Папи Франциска.
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Хто такий Папа Франциск?
Франциск - 266-й Папа Римський з 13 березня 2013 року. Ординарій українських греко-католиків в Аргентині з 1998 року. Перший понтифік-єзуїт.
6 квітня 2022 року Папа Франциск засудив різанину в Бучі та підняв український прапор.
15 квітня 2022 року під час традиційної Хресної ходи в Римі у Страсну п'ятницю Франциск закликав українців і росіян до примирення.
18 листопада 2022 року Папа Франциск знову назвав російське вторгнення в Україну "конфліктом в Україні", заявивши, що Ватикан готовий виступити посередником, щоб зупинити конфлікт в Україні.
25 серпня 2023 року Папа Римський заявив перед учасниками Х Всеросійського дня католицької молоді в Санкт-Петербурзі: "Ніколи не забувайте про спадщину. Ви - нащадки великої Росії".
9 березня 2024 року стало відомо, що в лютому в інтерв'ю швейцарській компанії RSI Франциск заявив, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор і почати переговори з Росією, пише Вікіпедія.
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