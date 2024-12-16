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Українці та росіяни "є двоюрідними братами": Папа Римський вийшов із заявою

Анна Косик
16 грудня 2024, 12:05
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У Ватикані вкотре видали неоднозначну заяву щодо війни в Україні.
Папа римский, Украина и Россия
Папа Римський не озвучив, хто спровокував війну в Україні / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Що сказав Папа Римський:

  • Київ та Москва мають "прийти до порозуміння"
  • Українці і росіяни нібито є братами
  • Війни у світі мають припинитися до Різдва

Папа Римський Франциск вийшов зі зверненням, у якому країну-агресора Росію та Україну назвав "двоюрідними братами", тим самим повторюючи наратив про братні народи.

Як пише Vatican News, на думку очільника Ватикану українці та росіяни таки мають "прийти до порозуміння". При цьому він в черговий раз не вказав, що саме РФ розпочала агресію проти України.

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"Вони брати, кузени. Хай вони прийдуть до порозуміння! Війна – це завжди поразка. Мир усьому світу!", - сказав Папа Римський.

Окрім звернення до Києва та Москви єпископ озвучив заклик до міжнародної спільноти молитися за мир у всьому світі та заявив, що сподівається на припинення бойових дій до Різдва.

Позиція Папи Римського щодо ситуації в Україні

Раніше Главред писав, що очільник Ватикану Папа Римський молився за українців і закликав до обміну полоненими між Росією та Україною - "всіх та всіх" на основі міжнародного права.

Напередодні, коли у Парижі готувалися до Олімпіади, Папа Римський Франциск закликав країни, що воюють у світі, укласти перемир’я на час ігор, адже спорт має велику силу, котра здатна об'єднати людей та різних культур.

Нагадаємо, Понтифік також наголошував, що в нескінченній війні можуть допомогти переговори і закликав сторони України та країни-агресора Росії до діалогу.

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Хто такий Папа Франциск?

Франциск - 266-й Папа Римський із 13 березня 2013 року. Ординарій українських греко-католиків у Аргентині з 1998 року. Перший понтифік-єзуїт.
6 квітня 2022 року Папа Франциск засудив різанину в Бучі та підняв український прапор.
15 квітня 2022 року під час традиційної Хресної ходи в Римі у Страсну п'ятницю Франциск закликав українців і росіян до примирення.
18 листопада 2022 року Папа Франциск вкотре назвав російське вторгнення в Україну "конфлікт в Україні", заявивши, що Ватикан готовий виступити посередником, щоб зупинити конфлікт в Україні.

25 серпня 2023 року Папа Римський заявив перед учасниками Х Всеросійського дня католицької молоді в Санкт-Петербурзі: "Ніколи не забувайте про спадщину. Ви - нащадки великої Росії".
9 березня 2024 року стало відомо, що в лютому місяці у інтерв'ю швейцарській компанії RSI Франциск заявив, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з Росією, пише Вікіпедія.

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