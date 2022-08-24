ППО та авіаційні комплекси: Шмигаль розповів, яке озброєння Україна отримає від США

допомога від США, Шмигаль / Колаж фото УНІАН , twitter.com/DeptofDefense

Україна отримає військову допомогу на 2,98 млрд доларів від США. Це найбільший пакет такої допомоги з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Стало відомо, що саме передадуть Штати Україні в рамках цієї допомоги. Подробиці розповів прем'єрміністр України Денис Шмигаль.

За його даними, ЗСУ отримають системи ППО, авіаційні комплекси і радари.

"Цінний подарунок Україні до Дня Незалежності! Президента США Джо Байден оголосив про виділення майже 3 млрд доларів військової допомоги нашій державі. У пакет увійшли системи протиповітряної оборони, безпілотні авіаційні комплекси, артилерійські системи і радари. Вагомий внесок у нашу перемогу!"- зазначив Шмигаль.

Також він повідомив про те, що держбюджет України отримав 3 млрд доларів безповоротної грантової допомоги від США – перший транш з додаткових 4,5 млрд доларів прямої бюджетної підтримки.

Військова допомога Україні

25 липня повідомлялося, що Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги для України на суму 270 мільйонів доларів. Київ отримає ще 4 одиниці реактивних систем залпового вогню HIMARS, більше трьох десятків тисяч боєприпасів, 580 безпілотників Phoenix Ghost, протитанкове озброєння, запчастини та інше військове обладнання.

1 серпня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна отримала нову партію реактивних систем залпового вогню HIMARS. Тепер окупантів будуть лупити ще 4 HIMARS.

"Ми довели, що ми вміємо поводитися з цим озброєнням. Звук залпу HIMARS став головним музичним хітом цього літа на передовій!"- написав міністр.

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