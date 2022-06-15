Україна отримає корабельні ракети Harpoon і РЗСО-британський міністр оборони / ua.depositphotos.com

Влада Великобританії всерйоз розглядає можливість відправки Україні вже найближчим часом додаткових протикорабельних ракет модифікації Harpoon. Про це пише західне авторитетне новинне агентство Reuters з посиланням на слова міністра оборони Сполученого Королівства Бена Уоллеса.

Чиновник заявив, що поставка керованих реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), яку Лондон пообіцяв Києву, буде "неминучою".

"Очевидно, що ми вивчаємо більші протикорабельні можливості, ніж ми вже заклали, в сімействі систем озброєнь Brimstone", - сказав Уоллес.

Також британський військовий міністр зазначив, що Великобританія ретельно вивчає можливість доповнити голландські і данські поставки озброєння Україні своїми протикорабельними ракетами Harpoon.

Крім того, за словами міністра, для України потрібно зробити більше і в плані навчання військовослужбовцям. Це стало поступово настільки ж важливим, як і відправка зброї, підсумував Уоллес.

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Зустріч 40 міністрів оборони на авіабазі США Рамштайн

26 квітня на авіабазі ВПС США Рамштайн в Німеччині відбулася зустріч Міжнародної консультативної групи з питань підтримки України за участю міністрів оборони понад 40 країн, у тому числі міністра оборони України Олексія Рєзнікова. Зустріч ініціював голова Пентагону Ллойд Остін.

Той заявив, що союзники будуть щомісяця зустрічатися для обговорення оборонних потреб України.

Пізніше керівник Міноборони Олексій Резніков заявляв - Київ очікує від зустрічей у такому форматі продовження і посилення поставок зброї від західних союзників - причому тих, які значно посилять ЗСУ і будуть вкрай неприємними для російських окупантів.

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