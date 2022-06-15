Ракети Harpoon і тепловізори: Білий дім видасть ЗСУ допомоги 650 млн доларів - Bloomberg

Ракети Harpoon і тепловізори: Білий дім видасть ЗСУ допомоги 650 млн доларів / ua.depositphotos.com і US Navy

Білий дім, яким керує президент США Джозеф Байден, повинен незабаром оголосити про новій поставці зброї та іншої потрібної техніки для України на суму в 650 млн доларів - в тому числі і портативні протикорабельні ракети Harpoon. Про це пише західне новинне агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела.

У пакет допомоги також увійде 320 млн доларів на безпечні радіостанції, 55 млн доларів на тепловізори і 160 млн доларів на перенавчання бійців ЗСУ,

Також повідомляється, що США неухильно нарощує підтримку України у війні з Росією і не задавалися питанням про те, як довго потрібно буде надавати допомогу. А також питанням про те, чи варто підтримувати формат, який просувають деякі європейські країни - мирний договір, який включав би поступку території країни Києвом Кремлю.

Тим часом, все голосніше звучать голоси аналітиків про те, що наслідки україно-російської війни призведуть до подорожчання палива і продовольства. І така загроза повинна стати політичною перешкодою для президента Байдена і Демократичної партії на проміжних виборах в Когнгрес восени 2022 року

"Коли ми вирішили, що будемо допомагати Україні, я мав на увазі, що ми підемо на такі витрати", — говорить нинішній керівник Білого дому.

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Зустріч 40 міністрів оборони на авіабазі США Рамштайн

26 квітня на авіабазі ВПС США Рамштайн в Німеччині відбулася зустріч Міжнародної консультативної групи з питань підтримки України за участю міністрів оборони понад 40 країн, у тому числі Міністра оборони України Олексія Рєзнікова. Зустріч ініціював глава Пентагону Ллойд Остін.

Глава Пентагону заявив, що союзники будуть щомісяця зустрічатися для обговорення оборонних потреб України.

Пізніше керівник Міноборони Олексій Резніков заявляв - Київ очікує від зустрічей у такому форматі продовження і посилення поставок зброї від західних союзників - причому тих, які значно посилять ЗСУ і будуть вкрай неприємними для російських окупантів.

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