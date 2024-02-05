Ситуація на фронті не патова: у Зеленського вказали на нюанс у заяві президента

Україна продовжуватиме звільняти свої території, які захопили російські окупаційні війська, сказав прессекретар президента Сергій Никифоров.

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Зеленський не говорив про патову ситуацію на фронті - ОП / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському телеканалу RAI не називав ситуацію на полі бою "патовою". Він мав на увазі, що контрнаступ на півдні опинився в "стагнації". Про це заявив прессекретар глави держави Сергій Никифоров.

Як повідомляє РБК-Україна, він розповів про те, що Зеленський говорив не про патову ситуацію, а про стагнацію, яка сталася на південному фронті.

"В інтерв'ю президента України італійському телеканалу RAI не йшлося про нібито "патову" ситуацію на фронті. Говорячи про підсумки літніх дій, Володимир Зеленський заявив, що їхня морська частина дала позитивний результат: Україна змогла відновити незалежний "зерновий коридор", а от сухопутна частина угод завершилася стагнацією. Йдеться конкретно про контрнаступальні дії на півдні", - сказав Никифоров. відео дня

При цьому він додав, що обстановку на фронті не варто описувати як "патову".

"Україна продовжить деокупацію своїх територій. У майбутньому закликаємо уважніше підбирати слова, щоб не підтримувати деструктивні наративи", - додав спікер.

Що сказав Зеленський про ситуацію на фронті

Нікіфоров надав оригінал відповіді президента Зеленського в інтерв'ю телеканалу RAI:

"Я б сказав так: морська частина операції дала позитивний ефект - ми витіснили їхні кораблі, Росія втратила багато кораблів, а головне, вона втратила вплив у ЧС, і ми вибудували "зерновий коридор", незалежний від Росії. Тому ця частина, прагматична частина операції, яка впливала на економіку, на бюджет України, - ми її провели позитивно. Що стосується сухопутної лінії, ви маєте рацію і там стагнація. І це факт, тому що не вистачило чогось. Іноді ти думаєш, що ось ця дата, ось підуть вперед. Я вважаю, що з точки зору кількості відповідної амуніції були затримки. А затримки - це і є прорахунок. Але, чесно кажучи, ми ж не боремося просто з терористичною організацією - ми боремося з терористами, які є однією з найбільших армій у світі".

Інтерв'ю Зеленського італійському телеканалу RAI

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