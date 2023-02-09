РФ вже почала новий наступ: окупанти атакують два міста і підуть ще на три – Андрусів

Окупанти зараз посилили атаки на Донеччині і можуть зробити їх більш масштабними. Проте вони навряд чи підуть у наступ на запорізькому або київському напрямку.

РФ вже почала новий наступ, вона атакує два міста на Донбасі, каже Андрусів/ Міноборони РФ, Facebook

Російські загарбники уже почали новий наступ в Україні, він триває більше тижня. Попри очікування наступу великих масштабів, країна-агресорка спромоглася лише посилити атаки у кількох місцях на Донбасі.

На більший тиск на фронті Росія не здатна. З нинішньою ситуацією українські військові поки що справляються. Про це розповів ексрадник міністра внутрішніх справ та голови Офісу президента, військовослужбовець ЗСУ Віктор Андрусів в інтерв’ю Главреду.

Окупанти почали додаткові атаки на два міста на Донеччині – Вугледар та Авдіївку.

"Насправді, цей наступ триває уже більше тижня. Нічого екстранового не буде – росіяни тиждень тому почали додатковий наступ на Вугледар і Авдіївку, а також рух на Куп’янському напрямку. Наразі ми з цим наступом справляємося, і нічого іншого не буде", – каже Андрусів.

Хто такий Віктор Андрусів Віктор Андрусів, політичний і громадський діяч, заступник голови Донецької військово-цивільної адміністрації з гуманітарних питань (2015-2016), радник голови Міністерства внутрішніх справ України та керівника Офісу президента, виконавчий директор Українського інституту майбутнього (2016-2020). Нині – боєць ЗСУ.

Зараз біля цих міст тривають бої, окупанти постійно штурмують. Країна-агресорка стягує туди більше військ, завдання яких – підтримувати темп атак. За словами Андрусіва, можливо буде більший масштаб цього наступу і ще на кількох напрямках на сході. Проте він переконаний, що на інших напрямках загарбники наступати не зможуть.

Андрусів зазначає, що зараз для РФ є кілька ключових напрямків на фронті. Крім Вугледара та Авдіївки, вони можуть наступати на ще три міста.

"Перший (ключовий напрямок – ред.) – Купʼянськ, який їм треба повернути через те, що це важлива логістична артерія. Другий – взяти Бахмут до 24 лютого, щоб зробити з нього супервидатну перемогу. Хоча, в принципі, Шойгу відзвітував про захоплення кількох нещасних сіл як про мало не завоювання половини України. Третій – повернутися до Лимана, а також захопити Вугледар та Авдіївку", – зазначає військовослужбовець ЗСУ.

Для наступу на запорізькому або київському напрямку в окупантів недостатньо сил, переконаний Андрусів. Крім цього, атаки на цих напрямках не вписуються у жодну військову логіку – незрозуміло, для чого окупантам зараз це потрібно було б робити, додає військовий.

Новий масштабний наступ РФ

Раніше військовий аналітик та офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін зазначав, що Росія уже розпочала наступ, про який останнім часом усі говорять. Окупанти посилили атаки на сході України – на Бахмутському і Вугледарському напрямках. Крім цього, вони здійснюють спроби наступати на Запоріжжя.

Нагадаємо, військовий експерт Петро Черник висловив думку, що Путін може готувати "божевільні речі" на річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Для Росії на карту поставлено абсолютно все, і Кремль відчуває, що шляху назад немає.

Колишній командувач військами США в Європі, генерал Бен Ходжес зазначав, що окупанти не доб'ються значного просування під час нового наступу на Україну. Навіть якщо вони зібрали 200-300 тисяч військ, залишаються проблеми з логістикою і підготовкою військових. Протягом найближчих 2-3 місяців росіяни атакуватимуть масою непідготовлених військових з метою прориву оборони української армії.

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