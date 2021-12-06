"Україна - новий Афганістан для РФ" та удар по ПП-2: Байдену назвали план діалогу з Путіним

У Конгресі США радять Байдену на перемовинах з Путіним діяти рішуче / Фото Reuters

Президент США Джо Байден повинен дати рішучу відсіч агресивним діям РФ щодо України і проявити сильну позицію на перемовинах з господарем Кремля Володимиром Путіним. Якщо Москва зважиться на пряме військове вторгнення на територію української держави, це стане помилкою "історичного масштабу". Україна може стати новим Афганістаном для Росії у тому випадку, якщо в Кремлі приймуть військове рішення. Байден повинен сказати Путіну, що США можуть зупинити проект Північний потік-2 і захистять Україну. Про це заявили в американському Конгресі.

У ефірі американського телеканалу CNN американські сенатори поділилися своєю точкою зору щодо сценарію майбутніх перемовин президента Джо Байдена з главою Кремля Володимиром Путіним. Вони закликали лідера США діяти рішуче.

читайте такожЗустрічі Байдена та Путіна не буде: у Кремлі пояснили ситуацію щодо перемовин лідерів США і РФЗокрема, сенатор-"демократ", представник Комітету у закордонних справах Кріс Мерфі вважає, що якщо РФ все ж таки піде на нову військову інтервенцію в Україну, Москва припуститься помилки "історичного масштабу". Українська держава може перетворитися на новий Афганістан для Росії. Питання підтримки України залежатиме від дій Конгресу.

"Україна може стати новим Афганістаном для Росії, якщо Москва вирішить рухатися далі. І від нас в Конгресі залежить, чи будемо ми з Україною дипломатичними, політичними і військовими партнерами", - зазначив парламентарій.

Втім, він також додав, що вірить у політичне врегулювання конфронтації і вважає важливими перемовини Байдена з Путіним, які повинні відбутися незабаром.

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Представниця Комітету збройних сил, сенаторка від "республіканців" Джонні Ернст заявила, що Байдену слід "дати відсіч дуже агресивним діям Росії" і закликала його діяти рішуче під час ході перемовин з Путіним.

На її думку, глава Білого дому повинен попередити господаря Кремля про серйозні наслідки кроків Москви щодо Києва для проекту ПП-2.

"Він повинен сказати Володимиру Путіну, що ми не дозволимо продовжити проект Північний потік-2 і що нам потрібно, щоб він знав і розумів, що ми захистимо Україну і надамо їй допомогу", - підкреслила Джонні Ернст.

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Перемовини Байдена та Путіна

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков раніше казав, що Москва наполягає на проведенні зустрічі Володимира Путіна з главою Білого дому Джо Байденом. Перемовини знадобилися Кремлю через, мовляв, ситуацію біля кордонів України і нібито загрозу НАТО російським кордонам.

В адміністрації США заперечували зустріч Байдена з Путіним і можливість проведення телефонних перемовин. Спікерка Білого дому Джен Псакі казала, що у Вашингтоні нічого не знають про плани щодо діалогу лідерів США і Росії.

Втім, пізніше в Білому домі оголосили про те, що перемовини Байдена і Путіна відбудуться 7 грудня. Під час діалогу президент США має намір заявити Путіну про підтримку територіальної цілісності України в ситуації з концентрацією військ біля кордонів української держави.

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що діалог Байдена та Путіна розглядається Америкою в контексті "можливості для дипломатії і лідерства". США готові підтримати Україну у разі військового вторгнення РФ і шукають можливість нових постачань Києву летальної зброї.

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