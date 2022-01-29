УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Україна - не пішак у битві США та РФ: CNN заявив про розбіжності адміністрацій Байдена і Зеленського

29 січня 2022, 17:14

Президент США Байден і його радники нібито роздратовані публічними заявами Зеленського, а Україна вимагає санкцій проти ПП-2, стверджують журналісти.

Байден, Зеленський
Байден роздратований поведінкою Зеленського, а президент України вважає, що США готують угоду з Росією щодо Донбасу - американські ЗМІ / УНІАН

Між адміністраціями президента США Джо Байдена і українського глави держави Володимира Зеленського наростає напруженість через трактування ситуації з можливим військовим вторгненням РФ в Україну. У Києві вважають, що Україну використовують як пішака в протистоянні Вашингтона з Москвою і вимагають більш серйозної підтримки. Байден і його радники роздратовані заявами Зеленського, який "применшує" ймовірність прямої агресії Росії. У той же час Штати вважають свої попередження про російську загрозу Києву і санкції проти Москви ефективним механізмом стримування.

Про це йдеться в матеріалі CNN, в якому американські журналісти посилаються на неформальні заяви співрозмовників в адміністрації Байдена та Офісі Зеленського.

"Україну турбує, що її використовують в якості пішака в боротьбі Вашингтона та Москви"

У статті мова йде про те, що згідно з джерелами, між адміністрацією США та Офісом президента України Зеленського стала наростати напруженість через різні точки зору на публічну оцінку інформації американської розвідки, згодної з якою Росія може готувати повномасштабну військову операцію проти української держави.читайте такожРосія може в будь-який момент напасти на Україну - Білий дім

"Джерела повідомили CNN, що між Зеленським і офіційними особами адміністрації Байдена наростає напруженість на тлі розбіжностей щодо того, як інтерпретувати і публічно висвітлювати оцінки американської розвідки, в яких говориться, що Росія може готувати великомасштабний напад на Україну", - вказується в матеріалі.

Більш того, як стверджують журналісти з посиланням на свої джерела, Україна стурбована тим, що її використовують як пішака в геополітичному протистоянні між США та Росією.

Реклама

Вашингтон намагається максимально допомагати Києву - постачає військову техніку і надає додаткове фінансування, проте деякі офіційні особи з команди Зеленського не особливо вдячні такій допомозі.

Україні було б вигідно, якби США впровадили санкції проти російського газопроводу Північний потік-2, а не транслювали свою риторику про військове вторгнення РФ, яка не тільки не допомагає, а й негативно впливає на економіку держави.читайте такожЗагроза військового вторгнення Росії: Зеленський звернувся до українців і закликав не панікувати

"Києву було б набагато вигідніше ухвалити активні стримуючі заходи, серед яких негайні санкції проти "Північного потоку", ніж наполегливі усні попередження про неминучу війну протягом останніх декількох місяців, які не дають жодного стримування, а фактично ненавмисно негативно впливають на українську економіку", - зазначають в CNN, посилаючись на радника Зеленського.

"Байден і радники роздратовані поведінкою Зеленського"

Крім того, вказується, що президент США Байден і його радники дратівливо відреагували на публічні заяви президента України Зеленського, який "применшує" ризик військової загрози Росії і припускається погано завуальованих випадів на адресу глави Білого дому.

У Вашингтоні вважають, що публічні попередження про загрозу російської військової атаки, а також погрози на адресу Росії щодо санкцій – це ефективний інструмент стримування.читайте такожЗагроза захоплення РФ Харкова, Одеси, Дніпра і дата 20 лютого: у ЗСУ попередили про небезпечний сценарій

Один з американських чиновників, як кажуть журналісти, задався питанням, навіщо Україна просить додаткові озброєння, якщо у Києві кажуть, що обстановка з військовою загрозою Росії не змінилася.

"У нас є питання: чому ви починаєте сварку зі США? Чому ви зливаєте і спотворюєте інформацію, коли США - один з ваших єдиних справжніх друзів? І навіщо просити більше зброї, якщо ви кажете, що загроза не змінилася?"- сказав чиновник зі Штатів.

Відносини України та США на тлі загрози військового вторгнення Росії

27 січня відбулися телефонні перемовини президента України Володимира Зеленського з главою Білого дому Джо Байденом. У CNN поспішили повідомити, з посиланням на свої джерела, що перемовини пройшли "не дуже добре".

Мовляв, Байден та Зеленський не могли узгодити точки зору щодо питань "рівнів ризику" можливої російської атаки.

Спікерка Ради національної безпеки США Емілі Хорн у відповідь сказала, що інформація анонімних джерел не відповідає дійсності.

Прессекретар Банкової Сергій Никифоров також спростував такі відомості і закликав вірити офіційній інформації сторін.

У Politico опублікували статтю, в якій мова йде про те, що Зеленський побоюється, що американці свідомо перебільшують загрозу військового вторгнення Росії до України з метою укладення Вашингтоном та Москвою угоди щодо Донбасу. Відзначається, що в команді Зеленського зростає роздратування щодо адміністрації Байдена у тому числі і після того, як Держдеп відкликав сім'ї дипломатів.

Під час пресконференції з представниками західних ЗМІ президент України Зеленський піддав критиці іноземних журналістів за поширення паніки в ситуації з військами Росії біля українських кордонів і сказав, що у нього немає протиріч з главою Білого дому Байденом.

viber
новини Росії новини США Володимир Зеленський CNN Джо Байден новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Україна - не пішак у битві США та РФ: CNN заявив про розбіжності адміністрацій Байдена і Зеленського». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Прикмети на 27 січня: що не можна робити в день святої Ніни і як не потрапити в бідуПрикмети на 27 січня: що не можна робити в день святої Ніни і як не потрапити в біду Фінансовий гороскоп 2022: кому зі знаків посміхнеться грошова удача в рік ТиграФінансовий гороскоп 2022: кому зі знаків посміхнеться грошова удача в рік Тигра Це просто нестерпно: 4 знака зодіаку з найважчим характеромЦе просто нестерпно: 4 знака зодіаку з найважчим характером Які речі-вампіри крадуть ваше щастя: що не можна залишати в спальніЯкі речі-вампіри крадуть ваше щастя: що не можна залишати в спальні Кривавий розстріл у Дніпрі: бійця НГУ могли цькувати товариші по службі - що відомоКривавий розстріл у Дніпрі: бійця НГУ могли цькувати товариші по службі - що відомо
18:27

"Це недобра справа": Резніков висловився щодо відмови Німеччини надати зброю

18:19

До мільйона біженців з України у Польщі: Варшава припускає найгірший сценарій війни Москви проти Києва

18:07

Везіння в грошах і щастя в любові: хто зі знаків в списку щасливчиків лютогоВідео

17:49

Гречка по 80 гривень за кіло: українців приголомшили прогнозом рекордного подорожчанняВідео

17:30

Гороскоп на завтра, 30 січня 2022: Левам – гроші, Терезам – заздрість недругів, Водоліям - обманВідео

Реклама
17:18

Кривава бійня в Дніпрі: спливли дані про знущання в частині, де служив РябчукВідео

17:16

Гороскоп на лютий 2022 року для Терезів: почнеться найщасливіший періодВідео

17:14

Україна - не пішак у битві США та РФ: CNN заявив про розбіжності адміністрацій Байдена і ЗеленськогоВідео

17:00

Прикмети на 31 січня: що не можна робити в Афанасьєв день і як не потрапити в бідуВідео

16:49

Де платять найбільше: українців потішили зростанням середньої зарплатиВідео

16:06

Путін прискорює інтеграцію захопленого Донбасу: "громадянам Росії" обіцяють пільги і соцвиплатиВідео

15:52

Мінус сім мільйонів: в ООН дали сумний прогноз стрімкого вимирання українців

15:26

Угорщина відмовила в розміщенні нових сил НАТО на її територіїВідео

15:13

У Кремлі оголосили про можливість зустрічі Путіна та Зеленського у Пекіні

14:58

Розстріл у Дніпрі на Південмаші: у Дніпрі попрощалися із загиблимиВідео

14:55

"Кинули близькі друзі": спливла несподівана версія самогубства ВірчісаВідео

14:01

Бензин - 40 гривень за літр: Україні в лютому загрожує різкий зліт цін на АЗС

13:59

НАТО зобов'язане допомагати Україні, але у країн різні погляди на постачання зброї - Столтенберг

13:18

Навіщо Байден грає в нову Карибську кризу з УкраїноюПогляд

13:13

М'ясо та овочі подорожчають щонайменше на 20%: експерти попередили українців про зростання цінВідео

Реклама
13:06

"Зробити сам такий постріл він не міг": в частині "дніпровського стрілка" загадково загинули інші солдатиВідео

12:46

В Україну з Європи мчить великий снігопадВідео

12:09

РФ готується до атаки і направила запаси крові до кордону з Україною - Reuters

12:00

Залучите удачу, багатство і везіння: прикмети на лютий, які віщують бідуВідео

11:38

Патрульна поліція за минулий рік пошкодила 561 автомобіль: розбивали по 1,5 машини на деньВідео

11:37

Росія відводить частину своїх військ від кордону з Україною

11:36

Джонсон наступного тижня відвідає Україну, а потім поговорить з Путіним - The Guardian

11:19

Надя Дорофєєва показала "стриптиз" на відео та розповіла про нову "аскезу"Відео

10:43

Як прибрати неприємний запах в холодильнику народними засобами: 5 доступних помічників

10:32

Аліменти в Україні підвищили: скільки можна отримати на дитину

10:29

Командири закрили в кабінеті і сміялися: колишня військова розповіла про тортури в частині в ДніпріВідео

10:15

Прикмети на 30 січня: що не можна робити в день Антона і як не потрапити в бідуВідео

09:25

Зеленський побоюється, що США навмисно перебільшують загрозу вторгнення РФ - Politico

09:07

Усі гроші довірив відомому бізнесменові і прогорів: чому Вірчіс міг піти на самогубствоВідео

09:01

Сон з п'ятниці на суботу: чи збувається він

08:27

Абсолютний антирекорд COVID-19 в Україні з початку епідемії: понад 37 тис. нових хворих за добу

08:10

Гороскоп на сьогодні, 29 січня 2022: Скорпіонам - удача в грошах, Козерогам - повний провалВідео

08:04

Масштабну агресію Росії проти України ще можна запобігти - ПентагонВідео

07:45

Путін остерігається Ердогана, або Чому перенесення ТКГ з Мінська не будеПогляд

07:33

США перекинуть війська в країни НАТО Східної Європи - БайденВідео

Реклама
07:28

Мета Путіна і тиск Байдена на Київ щодо Донбасу: Ілларіонов назвав головний сценарій КремляВідео

07:12

Астрологічний прогноз на лютий-2022: яким буде місяць у плані грошей, кохання та кар'єриВідео

06:29

Навіщо Байден терміново телефонував ЗеленськомуПогляд

06:01

Гороскоп на лютий 2022 для Стрільців: гроші потечуть рікою, в коханні - повна гармоніяВідео

05:45

"Залякування людей і спроба сіяти паніку": Арахамія оцінив заяви США про вторгнення РФ в Україну

05:28

Як реанімувати зневоднену орхідею всього за три дніВідео

05:03

Українцям світить зростання тарифів на газ: коли чекати підвищення цінВідео

04:22

П'янка кокетка: Надія Мейхер ніжно приголубила себе на камеру

03:50

В чому шкода і користь суші: експерт пояснила, чому не варто зловживати делікатесом

03:17

Місячний гороскоп на тиждень 31 січня - 6 лютого: Ракам - обман, Левам - зміни в житті, Стрільцям - боргиВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти