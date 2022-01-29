Україна - не пішак у битві США та РФ: CNN заявив про розбіжності адміністрацій Байдена і Зеленського

Байден роздратований поведінкою Зеленського, а президент України вважає, що США готують угоду з Росією щодо Донбасу - американські ЗМІ / УНІАН

Між адміністраціями президента США Джо Байдена і українського глави держави Володимира Зеленського наростає напруженість через трактування ситуації з можливим військовим вторгненням РФ в Україну. У Києві вважають, що Україну використовують як пішака в протистоянні Вашингтона з Москвою і вимагають більш серйозної підтримки. Байден і його радники роздратовані заявами Зеленського, який "применшує" ймовірність прямої агресії Росії. У той же час Штати вважають свої попередження про російську загрозу Києву і санкції проти Москви ефективним механізмом стримування.

Про це йдеться в матеріалі CNN, в якому американські журналісти посилаються на неформальні заяви співрозмовників в адміністрації Байдена та Офісі Зеленського.

"Україну турбує, що її використовують в якості пішака в боротьбі Вашингтона та Москви"

У статті мова йде про те, що згідно з джерелами, між адміністрацією США та Офісом президента України Зеленського стала наростати напруженість через різні точки зору на публічну оцінку інформації американської розвідки, згодної з якою Росія може готувати повномасштабну військову операцію проти української держави.читайте такожРосія може в будь-який момент напасти на Україну - Білий дім

"Джерела повідомили CNN, що між Зеленським і офіційними особами адміністрації Байдена наростає напруженість на тлі розбіжностей щодо того, як інтерпретувати і публічно висвітлювати оцінки американської розвідки, в яких говориться, що Росія може готувати великомасштабний напад на Україну", - вказується в матеріалі.

Більш того, як стверджують журналісти з посиланням на свої джерела, Україна стурбована тим, що її використовують як пішака в геополітичному протистоянні між США та Росією.

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Вашингтон намагається максимально допомагати Києву - постачає військову техніку і надає додаткове фінансування, проте деякі офіційні особи з команди Зеленського не особливо вдячні такій допомозі.

Україні було б вигідно, якби США впровадили санкції проти російського газопроводу Північний потік-2, а не транслювали свою риторику про військове вторгнення РФ, яка не тільки не допомагає, а й негативно впливає на економіку держави.читайте такожЗагроза військового вторгнення Росії: Зеленський звернувся до українців і закликав не панікувати

"Києву було б набагато вигідніше ухвалити активні стримуючі заходи, серед яких негайні санкції проти "Північного потоку", ніж наполегливі усні попередження про неминучу війну протягом останніх декількох місяців, які не дають жодного стримування, а фактично ненавмисно негативно впливають на українську економіку", - зазначають в CNN, посилаючись на радника Зеленського.

"Байден і радники роздратовані поведінкою Зеленського"

Крім того, вказується, що президент США Байден і його радники дратівливо відреагували на публічні заяви президента України Зеленського, який "применшує" ризик військової загрози Росії і припускається погано завуальованих випадів на адресу глави Білого дому.

У Вашингтоні вважають, що публічні попередження про загрозу російської військової атаки, а також погрози на адресу Росії щодо санкцій – це ефективний інструмент стримування.читайте такожЗагроза захоплення РФ Харкова, Одеси, Дніпра і дата 20 лютого: у ЗСУ попередили про небезпечний сценарій

Один з американських чиновників, як кажуть журналісти, задався питанням, навіщо Україна просить додаткові озброєння, якщо у Києві кажуть, що обстановка з військовою загрозою Росії не змінилася.

"У нас є питання: чому ви починаєте сварку зі США? Чому ви зливаєте і спотворюєте інформацію, коли США - один з ваших єдиних справжніх друзів? І навіщо просити більше зброї, якщо ви кажете, що загроза не змінилася?"- сказав чиновник зі Штатів.

Відносини України та США на тлі загрози військового вторгнення Росії

27 січня відбулися телефонні перемовини президента України Володимира Зеленського з главою Білого дому Джо Байденом. У CNN поспішили повідомити, з посиланням на свої джерела, що перемовини пройшли "не дуже добре".

Мовляв, Байден та Зеленський не могли узгодити точки зору щодо питань "рівнів ризику" можливої російської атаки.

Спікерка Ради національної безпеки США Емілі Хорн у відповідь сказала, що інформація анонімних джерел не відповідає дійсності.

Прессекретар Банкової Сергій Никифоров також спростував такі відомості і закликав вірити офіційній інформації сторін.

У Politico опублікували статтю, в якій мова йде про те, що Зеленський побоюється, що американці свідомо перебільшують загрозу військового вторгнення Росії до України з метою укладення Вашингтоном та Москвою угоди щодо Донбасу. Відзначається, що в команді Зеленського зростає роздратування щодо адміністрації Байдена у тому числі і після того, як Держдеп відкликав сім'ї дипломатів.

Під час пресконференції з представниками західних ЗМІ президент України Зеленський піддав критиці іноземних журналістів за поширення паніки в ситуації з військами Росії біля українських кордонів і сказав, що у нього немає протиріч з главою Білого дому Байденом.