Україна почала виконувати угоду з США: ЗМІ дізнались, де і що будуть добувати

Україна робить перші кроки у виконанні угоди з США про корисні копалини, щоб дозволити приватним інвесторам розробляти велике державне родовище літію. Про це пише The New York Times з посиланням на двох українських чиновників, які залишились анонімними.

За даними видання, уряд вже погодився розпочати розробку рекомендацій для того, щоб для приватних компаній відкрити тендери на розвідку, видобуток та збагачення літієвої руди. Цей процес займе близько тижня, при цьому рішення можуть в кінцевому результаті не ухвалити.

Відбуватися видобуток буде у Кіровоградській області на родовищі "Добра", яке вважається одним з найбільших в Україні покладом літію.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди між Україною та США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови в рамках угоди щодо корисних копалин.

Згодом Главред писав, що за словами президента України Володимира Зеленського такої перспективної економічної угоди, як угода про надра, у відносинах між Україною та Америкою ще не було. Це спільна інвестиційна робота зі США на десятиліття.

Водночас ЗМІ повідомляли, нібито угода про надра, яку Дональд Трамп уклав з Україною, не дасть особливих результатів з видобутку корисних копалин принаймні протягом десятиліття і потребуватиме величезних приватних інвестицій, щоб запустити проєкти в роботу.

