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Україна почала виконувати угоду з США: ЗМІ дізнались, де і що будуть добувати

Анна Косик
17 червня 2025, 17:30
258
Стало відомо, яке родовище можуть першим задіяти в рамках угоди про корисні копалини.

Україна почала виконувати угоду з США: ЗМІ дізнались, де і що будуть добувати
Яким буде перший крок України в рамках угоди / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, ua.depositphotos.com

Основне:

  • Україна починає виконувати угоду про надра
  • Уряд готує рекомендації для тендеру на видобуток літію
  • Першим задіяним родовищем може бути "Добра"

Україна робить перші кроки у виконанні угоди з США про корисні копалини, щоб дозволити приватним інвесторам розробляти велике державне родовище літію. Про це пише The New York Times з посиланням на двох українських чиновників, які залишились анонімними.

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За даними видання, уряд вже погодився розпочати розробку рекомендацій для того, щоб для приватних компаній відкрити тендери на розвідку, видобуток та збагачення літієвої руди. Цей процес займе близько тижня, при цьому рішення можуть в кінцевому результаті не ухвалити.

Відбуватися видобуток буде у Кіровоградській області на родовищі "Добра", яке вважається одним з найбільших в Україні покладом літію.

"Група вже давно висловлювала інтерес до ділянки літієвих руд "Добра", закликаючи президента України Володимира Зеленського наприкінці 2023 року почати торги", - йдеться у статті.

Україна почала виконувати угоду з США: ЗМІ дізнались, де і що будуть добувати
Угода з США / Інфографіка: Главред

Угода про корисні копалини - останні новини

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди між Україною та США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови в рамках угоди щодо корисних копалин.

Згодом Главред писав, що за словами президента України Володимира Зеленського такої перспективної економічної угоди, як угода про надра, у відносинах між Україною та Америкою ще не було. Це спільна інвестиційна робота зі США на десятиліття.

Водночас ЗМІ повідомляли, нібито угода про надра, яку Дональд Трамп уклав з Україною, не дасть особливих результатів з видобутку корисних копалин принаймні протягом десятиліття і потребуватиме величезних приватних інвестицій, щоб запустити проєкти в роботу.

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Що відомо про The New York Times?

The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

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