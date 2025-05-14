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Україна та США підписали дві угоди, щодо корисних копалин: ЗМІ розкрили подробиці

Руслан Іваненко
14 травня 2025, 01:51
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Уряд підкреслив, що контроль над надрами залишається за Україною відповідно до Конституції
Україна та США підписали дві угоди, щодо корисних копалин: ЗМІ розкрили подробиці
Україна та США уклали дві угоди, що дозволяють фіналізувати створення інвестфонду для надр / колаж: Главред, фото: ОПУ, Білий дім

Головні тези:

  • Йдеться лише про інвестфонд, не про передачу надр
  • Контроль над надрами залишається за Україною
  • Угода не суперечить євроінтеграційному курсу

Україна та Сполучені Штати уклали дві нові комерційні угоди в рамках реалізації домовленостей про партнерство у сфері стратегічних корисних копалин. Про це повідомляє Суспільне.

Документи не потребують ратифікації, а з української сторони їх підписав директор Агенції з питань підтримки державно-приватного партнерства при Міністерстві економіки Ніко Гачечиладзе.

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У міністерстві наголосили:

"Ні про яку передачу будь-яких надр не йшла мова. Йде мова виключно про створення інвестиційного фонду. Контроль за надрами, як і відповідно до Конституції, залишається за Україною. І важливо, що фонд і створений, і угода проголосована, вона ніяким чином не суперечить нашим євроінтеграційним прагненням".

Україна та США підписали дві угоди, щодо корисних копалин: ЗМІ розкрили подробиці
Що передбачає угода з США / Інфографіка: Главред

За інформацією Міністерства економіки, підписані угоди разом із міжурядовою домовленістю охоплюють 95% усіх необхідних документів для запуску інвестиційного фонду.

Решта 5% стосується завершення формальних процедур з боку США та технічних кроків для формування Керівної ради фонду.

Зокрема, йдеться про відбір трьох представників від України та трьох — від США, а також погодження інвестиційних протоколів.

Угода між Україною та США - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 8 травня Верховна Рада ратифікувала угоду між Україною і США про співпрацю у сфері корисних копалин.

Президент Володимир Зеленський привітав це рішення і назвав цю угоду між Україною і США найперспективнішою за весь час відносин між країнами.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначив, що ратифікація відкриває шлях до наступного етапу - узгодження двох технічних домовленостей.

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