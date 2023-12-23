Україна може отримати першу партію F-16 впродовж тижня - ISW

Перша партія винищувачів F-16 може надійти в Україну до кінця 2023 року, тобто приблизно впродовж тижня. Про це йдеться в щоденному звіті аналітиків Інституту вивчення війни.
В ISW зазначили, що 22 грудня прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте в ході телефонної розмови з українським президентом Володимиром Зеленським підтвердив, що уряд країни підготує перші 18 винищувачів F-16 для доставки в Україну.
Аналітики звертають увагу, що хоча глава нідерландського уряду і не розкривав терміни, коли літаки можуть бути передані Україні, в естонському стратегічному документі йшлося про період до кінця поточного року.
"Хоча Рютте не підтвердив терміни поставки F-16, нещодавно в стратегічному документі Міністерства оборони Естонії було відзначено, що Нідерланди, Данія, Норвегія та Бельгія вже зобов'язалися пожертвувати F-16 Україні "до кінця року (2023)", - йдеться у звіті.
Передача винищувачів F-16 Україні
Україна скоро може отримати сучасні літаки F-16 від Нідерландів. Уряд вже розпорядився підготувати перші 18 літаків для постачання Україні. Про це заявив 22 грудня прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте на своїй сторінці в Twitter.
Данія передасть Україні 19 винищувачів F-16, сказала глава уряду країни Метте Фредеріксен. Вона прогнозувала, що перші машини можуть бути відправлені Києву до Нового року.
Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що Україна може отримати винищувачі F-16 від країн-союзників на заході в першій половині 2024 року. Для того щоб Києву передали літаки, потрібно завершити навчання пілотів і підготувати потрібну інфраструктуру.
Інші новини:
- Обіцяні Заходом F-16 будуть менш ефективними: Залужний назвав причину
- Військовий експерт пояснив, у чому буде винятковість F-16 для ЗСУ
- Рекордні 886 млрд: Байден підписав оборонний бюджет США із коштами для України