Україна може отримати першу партію F-16 впродовж тижня - ISW

Хоча Рютте і не розкривав терміни, коли літаки можуть бути передані Україні, в естонському стратегічному документі йшлося про період до кінця поточного року.

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Марк Рютте підтвердив, що уряд підготує перші 18 винищувачів F-16 для доставки в Україну / Колаж: Главред. Фото: US Air Force, president.gov.ua, pixabay.com

Перша партія винищувачів F-16 може надійти в Україну до кінця 2023 року, тобто приблизно впродовж тижня. Про це йдеться в щоденному звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

В ISW зазначили, що 22 грудня прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте в ході телефонної розмови з українським президентом Володимиром Зеленським підтвердив, що уряд країни підготує перші 18 винищувачів F-16 для доставки в Україну.

Аналітики звертають увагу, що хоча глава нідерландського уряду і не розкривав терміни, коли літаки можуть бути передані Україні, в естонському стратегічному документі йшлося про період до кінця поточного року.

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"Хоча Рютте не підтвердив терміни поставки F-16, нещодавно в стратегічному документі Міністерства оборони Естонії було відзначено, що Нідерланди, Данія, Норвегія та Бельгія вже зобов'язалися пожертвувати F-16 Україні "до кінця року (2023)", - йдеться у звіті.

Передача винищувачів F-16 Україні

Україна скоро може отримати сучасні літаки F-16 від Нідерландів. Уряд вже розпорядився підготувати перші 18 літаків для постачання Україні. Про це заявив 22 грудня прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте на своїй сторінці в Twitter.

Данія передасть Україні 19 винищувачів F-16, сказала глава уряду країни Метте Фредеріксен. Вона прогнозувала, що перші машини можуть бути відправлені Києву до Нового року.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що Україна може отримати винищувачі F-16 від країн-союзників на заході в першій половині 2024 року. Для того щоб Києву передали літаки, потрібно завершити навчання пілотів і підготувати потрібну інфраструктуру.

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