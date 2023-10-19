"Літаки будуть в Україні": Кулеба назвав сценарій і терміни отримання F-16

Україні потрібно завершити навчання пілотів і підготувати інфраструктуру для отримання винищувачів F-16, сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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Україна може отримати F-16 у першій половині 2024 року - Кулеба / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Україна може отримати винищувачі F-16 від країн-союзників на Заході в першій половині 2024 року. Для того щоб Києву передали літаки, потрібно завершити навчання пілотів і підготувати потрібну інфраструктуру. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

В ефірі Сніданок з 1+1 дипломат розповів про те, що отримання західних бойових літаків у першій половині наступного року – оптимістичний сценарій. Потрібно завершити підготовку пілотів і підготувати інфраструктуру.

"Коли пілоти завершать навчання, а паралельно в Україні готується інфраструктура для цього - літаки будуть в Україні. Тобто єдині перешкоди для того, щоб F-16 з'явилися в українському повітрі - це завершення тренування пілотів, підготовки інфраструктури. Оптимістичний сценарій, я думаю, десь перша половина наступного року", - зазначив Кулеба. відео дня

Також він додав, що держави-партнери вже ухвалили усі найпринциповіші рішення щодо подальшої передачі Україні винищувачів F-16.

"І ви пам'ятаєте турне президента, коли він перебував у Нідерландах, у Данії, коли ми показували літаки, що літають у нашому повітряному просторі. Останнє досягнення "авіаційної коаліції" - це рішення Бельгії надати літаки", - підкреслив Дмитро Кулеба.

Україна отримає винищувачі F-16

Наприкінці серпня президент Володимир Зеленський під час свого візиту до Нідерландів зробив заяву, згідно з якою Україна отримає 42 літаки F-16. За словами українського гаранта, Києву передадуть винищувачі після того, як пілоти пройдуть підготовку з управління такими літаками.

Данія передасть Україні 19 винищувачів F-16, сказала очільниця уряду країни Метте Фредеріксен. Вона прогнозувала, що перші машини можуть бути відправлені Києву до Нового року.

У ЗСУ розповіли, що потрібно Україні, для отримання переваги над окупантами Росії в повітрі. За словами представника Повітряних сил Юрія Ігната, треба, щоб були потужні авіаційні ракети і радари.

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