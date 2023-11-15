Військовий експерт пояснив, у чому буде винятковість F-16 для ЗСУ

ЗСУ зовсім скоро будуть здатні перешкодити використанню ворогом вертольотів і літаків, пояснює військовий експерт Михайло Самусь.

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F-16 допоможуть перехопити контроль за небом, вважає Михайло Самусь / колаж Главред, фото УНІАН і ua.depositphotos.com

На це питання росіяни намагаються нівелювати нестачу артилерії використанням вертольотів і літаків. Але українська армія незабаром буде здатна і впоратися з цим завданням. Таку думку висловив військовий експерт Михайло Самусь у своєму матеріалі для порталу "НВ".

Як каже фахівець, як тільки ЗСУ отримають від західних союзників американські винищувачі F-16 — а це може статися вже взимку 2023/2024 року — вони будуть здатні перехопити контроль за небом і це погіршить можливості окупаційного угруповання.

"Як тільки це [поява F-16 - Главред] відбудеться, українська армія почне наступ кардинально іншими темпами. І це змінить стан справ на фронті", — вважає Самусь.

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Як вважає експерт, додаткове посилення ЗСУ отримає і завдяки використанню далекобійних американських ракет ATACMS, які вже почали знищувати тилові Російські аеродроми.

Хто такий Михайло Самусь Михайло Самусь - військовий експерт, заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань. (ЦДАКР). У період з 2009 по 2015 рік очолював Європейський офіс ЦДАКР і Defense Express в місті Прага, Чехія. Керував військово-політичними проектами аналітичного центру ЦДАКР. Був головним редактором Вісника експортного контролю, журналістом Defense Express. Виступи та публікації Михайла Самуся регулярно публікуються у відомих українських та зарубіжних виданнях.

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