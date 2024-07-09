РФ навмисно вдарила по 'Охматдиту' ракетою Х-101: в СБУ озвучили докази

Аналіз даних траєкторії польоту, характер завданих пошкоджень і велика кількість відео- і фотоматеріалів свідчать, що удар по дитячій лікарні був навмисним.

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РФ навмисно вдарила по "Охматдиту" ракетою Х-101/ колаж: Главред, фото: ДСНС України, СБУ

Служба безпеки України оприлюднила нові докази, які свідчать про те, що країна-агресорка Росія вдарила по діагностично-лікувальному закладу для дітей "Охматдит" в Києві ракетою Х-101, і що цей удар був навмисним.

В СБУ зазначили, що, зокрема, на місці трагедії були виявлені частини російської крилатої ракети Х-101: уламок двигуна цієї ракети, уламки механізму розкриття крил і блоку постановки завад, а також середня частина корпусу ракети Х-101, обтікач хвостового відсіку, уламок гідроблоку та уламки кожуха двигуна із відображенням інвентарного (внутрішня сторона) та серійного номерів (зовнішня сторона).

У відомстві наголосили, що, згідно з висновками експертів, удар по "Охматдиту" був навмисним.

відео дня

"Слідчо-оперативна група СБУ працює на місці трагедії з перших хвилин і робить усе можливе, щоб зібрати кожен речовий доказ. Висновки експертів однозначні – це був цілеспрямований удар російських окупантів. Про це свідчать не тільки уламки ракети, знайдені на місці удару, але й аналіз даних траєкторії польоту, характер завданих пошкоджень, а також велика кількість відео- і фотоматеріалів", – наголосили у відомстві.

В СБУ зазначили, що на навмисність і цілеспрямованість цього удару по лікарні вказує також характер руйнувань – був повністю знищений двоповерховий корпус лікарні, а навколишні будівлі мають значні ушкодження. Такий характер руйнувань притаманний саме для бойової частини ракети Х-101, вага якої становить 400 кг. У відомстві наголосили, що такі руйнування не могли бути спричинені ракетою, випущеною із ЗРК NASAMS, адже такі ракети мають у 20 разів менш потужні бойові частини.

Також зазначається, що на наявних у відкритому доступі фото і відео видно, що пропорції, форма та розміри ракети, яка влучила в "Охматдит", відповідають російській ракеті Х-101 і в той же час взагалі не характерні для зенітних керованих ракет, у тому числі ракет до ЗРК NASAMS.

"Спроби російських пропагандистів порівняти ракету на відео, яка вражає лікарню за кілька сотень метрів, з розмірами будівлі на передньому плані – цинічна і безглузда маніпуляція", – наголосили в СБУ.

Крім цього, у відомстві звернули увагу, що траєкторія польоту ракети повністю відповідає характеристикам Х-101 (набір висоти, або "гірка", перед атакою цілі, і атака приблизно під кутом 60 градусів.

Також в СБУ додали, що завдання удару по дитячій лікарні "Охматдит" саме крилатою ракетою авіаційного базування Х-101 зафіксовано матеріалами об'єктивного контролю за допомогою радарів.

"Як зазначав голова СБУ Василь Малюк, Служба безпеки зробить все можливе, щоб ворог відчув максимальну відплату за кожен свій воєнний злочин: "Ця відплата буде і за законом, і за мораллю. Держава-терорист – це не абстрактне поняття. Є конкретні імена вбивць. І їх ніщо не врятує від правосуддя", – наголосили у відомстві.

Що відомо про ракету Х-101 Х-101 – стратегічна крилата ракета "повітря-земля" з використанням технологій зниження радіолокаційної помітності. Ракета здатна знищувати рухомі цілі з точністю влучення до 10 м, пише Вікіпедія. За підрахунками Forbes, одна ракета Х-101 коштує 13 мільйонів доларів.

Ракета Х-101/ Інфографіка: Главред

Ракетний удар по Україні 8 липня – останні новини

Вранці у понеділок, 8 липня, країна-агресорка Росія завдала масованого удару по Україні ракетами і дронами. Вибухи гриміли у багатьох регіонах. Внаслідок удару було багато загиблих і поранених, зокрема, у Києві, Кривому Розі у Дніпропетровській області, Дніпрі, а також у Покровську на Донеччині. Як повідомив вранці 9 липня президент України Володимир Зеленський, за останніми даними відомо про 38 загиблих, серед них четверо дітей.

У Києві влучання було по корпусах дитячої лікарні "Охматдит" у Шевченківському районі. Також у пабліках з'явилося безліч фотографій і відеороликів, на яких видно руйнування в одному з корпусів цієї медустанови.

Також "склався" під'їзд п'ятиповерхівки в Шевченківському районі Києва. А під час уже повторної атаки на Київ удень було пошкоджено будівлю пологового будинку в Дніпровському районі. Були прильоти по енергетичних об'єктах столиці.

Усі подробиці ракетного удару по Києву вранці 8 липня 2024 року, читайте в матеріалі: У Києві та області – потужні вибухи: РФ вдарила по дитячій лікарні, багато постраждалих.

Також раніше аналітики ISW описали нову загрозу – вони зазначили, що РФ використала нову небезпечну тактику під час удару по Києву.

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