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Укол від COVID-19 щороку протягом багатьох років: глава Pfizer назвав світу сценарій щодо вакцинації

2 грудня 2021, 17:19

На створення вакцини від штаму Омікрон може піти 3 місяці.

У Pfizer заявили, що без вакцини від коронавірусу людству загрожувала б небезпека / Reuters

На світ може очікувати вакцинація від коронавірусу щороку і протягом багатьох років. Щорічні щеплення допоможуть забезпечити високий рівень захисту від вірусної інфекції. Вакцини рятують мільйони життів, а без препаратів людству загрожувала б небезпека. Про це заявив генеральний директор компанії Pfizer, лікар Альберт Бурла.

У інтерв'ю BBC він розповів про те, що на світ може очікувати щорічна вакцинація від коронавірусу на багато років. Компанія Pfizer вже оновила свою вакцину щодо бета - і дельта-варіацій вірусу, які раніше були встановлені у Південній Африці та Індії.читайте такожМасова вакцинація від COVID-19 в Україні: Шмигаль розкрив плани влади щодо щеплень

Керівник Pfizer підкреслив, що вакцина проти COVID-19 рятує життя, а без неї суспільству загрожувала б небезпека.

Підкреслюється, що відповідну заяву Бурла зробив ще до того, як було виявлено новий штам Омікрон. Pfizer вже працює над вакциною проти ще однієї мутації коронавірусу. На розробку може піти 3 місяці.

Компанія до кінця року повинна поставити 3 мільярди доз вакцини державам. На наступний рік вже заплановані постачання 4 мільярдів доз.

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Очікується, що дохід Pfizer від продажів вакцин проти коронавірусної інфекції у 2021 році складатиме мінімум 35 мільярдів доларів США.

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Вакцинація від коронавірусу в Україні

У МОЗ в листопаді заявили про статистику, згідно з якою кожен третій житель України вже зробив хоча б одне щеплення проти COVID-19. Міністерство фіксувало зростання вакцинації по всій країні, а експерти прогнозували, що підвищений попит на щеплення буде й надалі.

Наприкінці місяця міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко акцентував увагу на стрімкому зростанні темпів вакцинації від коронавірусу в Україні. За його словами, за листопад було зроблено 6,5 мільйонів щеплень проти коронавірусної інфекції. Повний курс вакцинації, за даними на 29 листопада, пройшли близько 35% українців.

Голова комітету Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький казав, що в Україні не буде масової примусової вакцинації. При цьому МОЗ планує розширити список професій, працівники яких повинні зробити щеплення від коронавірусу.

На новому етапі вакцинації МОЗ розширило список професій, працівники яких повинні робити щеплення проти COVID-19 в примусовому порядку. Серед них співробітники сфери управління центральних органів виконавчої влади, центрів соціальних послуг, а також працівники підприємств критичної інфраструктури. Рішення має набути чинності 9 грудня.

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