Штам коронавірусу "Омікрон" вже крокує Європою: коли від нього з'явиться вакцина

Штам коронавірусу "Омікрон" підозрюють у 3 країнах Європи / УНІАН

Виробники вакцин висловили впевненість, що зможуть швидко адаптувати свої препарати, якщо новий штам коронавірусу B.1.1.529 – Omicron пошириться по світу.

Дані, наявні у вчених, свідчать про те, що цей штам B. 1.1.529 має деякі "відносні" мутації і підвищений ризик повторного зараження, пише Sky news.

Є також побоювання, що цей варіант може бути більш стійкий до вакцин, якими прищеплюють людей у всьому світі.

Зокрема, компанії Pfizer і BioNTech очікують ,що "зможуть розробити і виготовити спеціально виготовлену вакцину проти цього варіанту приблизно за 100 днів за умови схвалення регулятора".

Компанія Moderna заявила, що з початку 2021 року розробила "всеосяжну стратегію для передбачення нових варіантів заражень", включаючи три рівні реагування, якщо імунітет під ударами ослабне.

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B. 1.1. 529 – Omicron: що відомо про новий штам коронавірусу

Перші повідомлення про зараження новою мутацією коронавірусу з'явилися 23 листопада. Випадки захворювання підтвердилися в провінції Гаутенг пар у 77 пацієнтів. Також вірус зафіксований у 4 осіб в Ботсвані. Один хворий прилетів з Південної Африки в Гонконг, де і був встановлений діагноз.

"Омікрон" вже в Європі

У Чехії вивчають перший випадок зараження новим штамом коронавірусу "Омікрон". В той самий час Німеччина заявила, що штам також, ймовірно, в країні.

Зокрема, Національний інститут громадської охорони Здоров'я Чехії заявив, що зараз вивчаються зразки тесту людини, яка прибула в країну з Намібії, повідомляє Reuters.

Разом з тим сьогодні в Німеччині міністр з соціальних питань землі Гессен Кай Клозе заявив, що "з високою ймовірністю" новий варіант коронавірусу "Омікрон" виявлено у пасажира, який прибув з Південної Африки.

Два перших випадки штаму "Омікрон" лікарі виявили й на території Великобританії, повідомляє в суботу The Guardian. Глава британського МОЗ Саджид Джавід пояснив, що обидва випадки пов'язані один з одним. Обидві людини зараз перебувають на самоізоляції. Один з них живе в місті Ноттінгем, а другий - в Челмсфорді.