У Британії б'ють на сполох: COVID-штам омікрон передається між вакцинованими

Новий штам Омікрон поширюється дуже швидко, підкреслив Борис Джонсон.
Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив про те, що новий штам коронавірусу "Омікрон" здатний передаватися між вакцинованими людьми.
"Схоже на те, що "Омікрон" поширюється дуже швидко і може передаватися між людьми, які отримали обидва компоненти вакцини", - підкреслив він в ході прес-конференції, яка велася в його Twitter.
Британія посилює COVID-обмеження
Британський прем'єр-міністр повідомив про те, що влада вводить обов'язковий ПЛР-тест для всіх, хто в'їжджає в країну і самоізоляцію до отримання негативного результату. Також вводиться обов'язкова десятиденна ізоляція для тих, у кого підозрюється зараження Омікрон-штамом.
Крім того, Британія посилює контроль за використанням масок в магазинах і громадському транспорті, додав прем'єр-міністр.
"Ми поки точно не знаємо, наскільки ефективними будуть наші вакцини проти "омікрона", але у нас є вагомі підстави вважати, що вони забезпечать хоча б деяку ступінь захисту", — підкреслив Джонсон.
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Нагадаємо, раніше в Британії підтвердили два випадки зараження новим штамом коронавірусу "Омікрон" - вони пов'язані з поїздками до Південної Африки, йдеться в повідомленні міністра охорони здоров'я Британії Саджида Джавіда.
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