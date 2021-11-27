УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

У Британії б'ють на сполох: COVID-штам омікрон передається між вакцинованими

27 листопада 2021, 21:37

Новий штам Омікрон поширюється дуже швидко, підкреслив Борис Джонсон.

коронавірус
/ Daniel Foster / flickr.com/

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив про те, що новий штам коронавірусу "Омікрон" здатний передаватися між вакцинованими людьми.

"Схоже на те, що "Омікрон" поширюється дуже швидко і може передаватися між людьми, які отримали обидва компоненти вакцини", - підкреслив він в ході прес-конференції, яка велася в його Twitter.

Британія посилює COVID-обмеження

Британський прем'єр-міністр повідомив про те, що влада вводить обов'язковий ПЛР-тест для всіх, хто в'їжджає в країну і самоізоляцію до отримання негативного результату. Також вводиться обов'язкова десятиденна ізоляція для тих, у кого підозрюється зараження Омікрон-штамом.

Крім того, Британія посилює контроль за використанням масок в магазинах і громадському транспорті, додав прем'єр-міністр.

"Ми поки точно не знаємо, наскільки ефективними будуть наші вакцини проти "омікрона", але у нас є вагомі підстави вважати, що вони забезпечать хоча б деяку ступінь захисту", — підкреслив Джонсон.

Реклама

читайте такожПівденноафриканська мутація коронавірусу "Омікрон" дісталася до Чехії та Німеччини

Нагадаємо, раніше в Британії підтвердили два випадки зараження новим штамом коронавірусу "Омікрон" - вони пов'язані з поїздками до Південної Африки, йдеться в повідомленні міністра охорони здоров'я Британії Саджида Джавіда.

Читайте ще:

viber
коронавірус
Зараз ви переглядаєте новину «У Британії б'ють на сполох: COVID-штам омікрон передається між вакцинованими». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Орхідеї цвістимуть цілий рік: як приготувати домашнє добриво з двох простих інгредієнтівОрхідеї цвістимуть цілий рік: як приготувати домашнє добриво з двох простих інгредієнтів Гороскоп на сьогодні 25 листопада 2021: Близнюкам – плітки, Дівам – втрати, Водоліям - боргиГороскоп на сьогодні 25 листопада 2021: Близнюкам – плітки, Дівам – втрати, Водоліям - борги Гороскоп на сьогодні 24 листопада 2021: Ракам – сімейні проблеми, Водоліям - розчаруванняГороскоп на сьогодні 24 листопада 2021: Ракам – сімейні проблеми, Водоліям - розчарування Речі, які жінка повинна відпустити до Нового рокуРечі, які жінка повинна відпустити до Нового року Як почистити м'які меблі в домашніх умовах: позбавляємося від плям та неприємного запахуЯк почистити м'які меблі в домашніх умовах: позбавляємося від плям та неприємного запаху
22:15

У ще одній країні Євросоюзу виявили штам "Омікрон"

21:37

У Британії б'ють на сполох: COVID-штам омікрон передається між вакцинованимиВідео

21:21

Вчені з'ясували, чому літнім людям корисно пити каву

20:58

Українцям дадуть квартири коштом держави: кому і коли світить нове житло

20:46

На Миколаївщині вибух у житловому будинку забрав ще одне життя

Реклама
20:29

Киян попередили про небезпеку на дорогах: рекомендації КМДАВідео

20:28

У моду на 2022 рік входять приголомшливі джинси, здатні перетворити життя на суцільне святоФотоВідео

20:18

Вчителів карають за відсутність щеплення: у МОН заявили про тисячі відстороненихВідео

19:49

"Битву ми програли": Monobank засмутив клієнтів зміною нарахувань і виплатВідео

19:47

Комаровський повідав, як лікарі перетворюють свої послуги на бізнес

19:41

Еллерт поставив крапку у відносинах з Мішиною

19:15

У Британії підтвердили перші випадки небезпечного штаму "Омікрон"Відео

19:08

Груди навстіж: Каменських без ліфчика змусила завмирати серця

18:49

Як хороший сценарій стає поганимПогляд

18:48

Вріже дубак і завалить снігом: українців попередили про різку зміну погодиВідео

18:26

Штам коронавірусу "Омікрон" вже крокує Європою: коли від нього з'явиться вакцинаВідео

18:25

Руйнівний вибух на Ніколівщині: виявили тіло жертвиВідео

17:59

Головою об парту: під Києвом вчительку звинуватили у побитті школяра до кровіВідео

17:40

Гороскоп на завтра 28 листопада 2021: Дівам – плітки, Стрільцям – збитки, Водоліям - сваркиВідео

17:31

У США назвали два сценарії у разі атаки РФ на УкраїнуВідео

Реклама
17:08

Прикмети на 28 листопада: що не можна робити в Гур'єв день і як не потрапити в бідуВідео

16:57

Підготовка держперевороту з Ахметовим: журналіст розкрив імена змовниківВідео

16:30

Без пенсії ризикує залишитися кожен п'ятий: українцям радять збирати на старістьВідео

15:50

Перекидання військ РФ на кордон України: у Байдена терміново зв'язалися з ОПВідео

15:47

Імунолог вказав на головну "підступність" колективного імунітету при COVID-19Відео

15:45

Померла екс-міністр освіти Мандзій

15:32

Українці дізналися нові тарифи на газ у грудні: кому доведеться платити більшеВідео

14:27

Потужний вибух на Миколаєвщині: під завалами житлового будинку знайшли жінку без свідомостіВідео

14:22

Хуртовини, аномальна температура та ожеледь: синоптики дали прогноз погоди на грудень

14:12

Супермаркети Україні накручують до небес ціни на популярний продукт

14:08

Південноафриканська мутація коронавірусу "Омікрон" дісталася до Чехії та Німеччини

13:46

Тріумф, визнання та великі гроші: прогноз на картах Таро для Скорпіонів на грудень 2021Відео

13:31

Коли День матері 2022 в Україні: дата і традиції свята

13:29

Українці довелося "гасити" кредит, який вона не просила: у Приватбанку назвали це подякою

13:24

У Кривому Розі трамвай врізався в маршрутку, а та влетіла в підлітка на "зебрі"Відео

13:18

Спробуйте прямо зараз: всього один секретний інгредієнт зробить салат Олів'є найсмачнішимВідео

13:09

У Новій Одесі рвонув газ у багатоповерхівці: постраждали щонайменше три людиниФотоВідео

12:50

Розкол Батьківщини і домашні клопоти: астролог склав гороскоп Юлії Тимошенко

12:48

НАТО не буде воювати за Україну в разі вторгнення Росії, але погрожує Кремлю наслідкамиВідео

12:23

Призупинення військової допомоги Україні: у WSJ з'ясували, як США реагуватимуть на агресію Кремля

Реклама
11:52

"Такий же небезпечний, як Ебола": у Всесвітній медичній асоціації забили тривогу через "Омікрон"Відео

11:43

Киянин незаконно зводить пентхаус на даху 18-поверхівки: люди в шоціВідео

11:10

У Новій Одесі прогримів вибух у багатоповерхівці, зруйновано два поверхи будинкуВідео

10:55

У супермаркеті АТБ в Києві охоронці та покупець влаштували люту бійку через маскуВідео

10:39

У Черкасах 3-річний хлопчик отримав опіки голови під час операціїВідео

10:00

Смертельна ДТП у Харкові: водій фури був під дією наркотиківВідео

09:45

В України є шанс зробити сильний хід, щоб захистити країну від військового вторгнення РФ - експерт

09:35

День пам'яті жертв Голодомору 2021: дата, історія та заходи

09:25

Речі, які жінка повинна відпустити до Нового року

09:14

Перед новим роком в Україні злетять ціни на продукти: що подорожчає найбільше

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти