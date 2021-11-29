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Кожен третій – повністю щеплений від COVID-19: в Україні стрімко зростають темпи вакцинації

29 листопада 2021, 15:00

За один тільки Листопад в Україні зробили понад 6,5 млн щеплень проти коронавірусу.

вакцинація
В Україні повністю вакциновано 35% дорослого населення / УНІАН

Темпи вакцинації в останні два тижні стрімко зростають. Багато в чому це пов'язано саме з тим, що велика частина країни знаходиться в "червоній" зоні. Станом на 29 листопада 35% українців повністю вакциновані та мають "зелений сертифікат".

Такою інформацією поділився міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу в понеділок. Окремо він наголосив, що серед вікової категорії 60+ років майже 30% отримали дві дози препарату, 35% – одну.

Також глава МОЗ зазначив, що найбільше вакцинації провели за листопад – 6,5 мільйона. Загалом від початку вакцинальної кампанії в Україні зробили 24 288 230 щеплень (повністю вакциновані 10 967 700 людей).

Що стосується штаму коронавірусу "Омікрон", в Україні станом на 29 листопада його не виявили. Ляшко з посиланням на дані Всесвітньої організації охорони здоров'я зазначив, що поки неясно, чи призводить новий штам коронавірусу до більш важкого перебігу хвороби, ніж інші мутації вірусу, – його ще вивчають.

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Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявляв, що з цього тижня розпочнеться вихід регіонів України з червоної зони. Зараз 19 областей України продовжують перебувати в "червоному" рівні епідемічної небезпеки через високі показники захворюваності коронавірусом.

Якщо в МОЗ не виключають, що Луганська, Волинська та Херсонська області можуть першими вийти з "червоної" зони, то в Київській школі економіки вважають, що таких регіонів може бути чотири – Запорізька, Київська, Луганська та Одеська області.

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