Дії режиму Лукашенка вказують на підготовку Білорусі до війни проти України - Генштаб

У прикордонних з Україною районах Білорусі шукають добровольців до тероборони, а Мінськ готує законопроект про смертну кару за звинуваченнями в держзраді.

У Лукашенка показують, що Білорусь може вступити у війну РФ проти України - Генштаб / Колаж пресслужба президента Білорусі, УНІАН, Міноборони Білорусі

Контрольована окупантом Росією республіка Білорусь проводить маневри, які вказують на її можливу підготовку до участі у війні проти України. Мінськ набирає добровольців до територіальної оборони в прикордонних областях, продовжує заборону на виїзд і перебування в прикордонній смузі, і готує законопроект про смертну кару за звинуваченням у державній зраді. Про це розповів заступник начальника Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.

Під час брифінгу Генштаб він розповів про те, що в прикордонних районах Білорусі вже ведеться агітація про вступ добровольців до лав білоруської територіальної оборони.

"За наявними даними в прикордонних з Україною районах Брестської області минулого тижня йшов процес агітації вступу добровольців до підрозділів територіальної оборони", - зазначив Громов.

За його словами, можливим добровольцям вже кажуть, що в разі воєнного стану в РБ їм видадуть зброю і амуніцію, а їх основним завданням буде охорона кордону.

Крім того, палата білоруського парламенту схвалила законопроект щодо смертної кари за державну зраду для військових і представників влади.

"Не виключено, що такі дії режиму Лукашенка - один з кроків у рамках підготовки до участі у війні проти України", - зазначив військовий.

Також Олексій Громов підкреслив, що ще одним кроком, що вказує на можливу підготовку Білорусі до війни, є продовження до 1 березня 2023 року обмеження на виїзд і перебування громадян в областях, які межують з Київщиною і Чернігівщиною.

Маневри Білорусі в напрямку кордонів України

В розвідці Міноборони Великобританії, коментуючи раптову перевірку Мінськом бойової готовності своїх військ, заявили, що окупаційні війська Росії та Білорусі навряд чи готові зараз здійснити військове вторгнення на північ України.

"Білорусь зіграла ключову роль у забезпеченні наступу Росії на Київ 24 лютого 2022 року. Однак білоруські війська, які проводять навчання, і російські підрозділи навряд чи зараз складають силу, здатну здійснити новий успішний наступ на північ України", - вважають британські аналітики.

Представник Пентагону Пет Райдер сказав, що США стежать за ситуацією, пов'язаною з пересуванням військової техніки Білорусі в напрямку кордону України. Але на даний момент не фіксується загрози ескалації війни або нового військового вторгнення з півночі.

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що окупанти РФ маневри військ Білорусі використовують для відволікання України. На його думку, Москві потрібно, щоб Київ тримав сили на півночі кордону і не посилював свої бойові можливості на інших напрямках.

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