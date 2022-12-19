Лукашенко станцював під дудку Путіна і поклянчив діалогу у Заходу: що говорили диктатори в Мінську

Директори Білорусі та Росії Лукашенко і Путін зібралися продовжувати співпрацювати в різних сферах і вже, мовляв, превентивно "перемогли санкції Заходу".

Директори Путін і Лукашенко зібралися в Мінську 19 жовтня / Скріншот YouTube

Два диктатори Європи – Володимир Путін і Олександр Лукашенко – зібралися в Мінську і заявили, що будуть продовжувати співпрацювати. Путін бачить у Білорусі "союзника" і має намір працювати з республікою у сфері космосу. Лукашенко поклянчив діалогу у Заходу і похвалився, мовляв, "перемогою" над "негативними наслідками санкційного тиску".

На відкритій зустрічі Путін і Лукашенко зробили низку заяв про двосторонню співпрацю Москви і Мінська.

Судячи із заяв Путіна, окрім як з Білоруссю Росії більше немає з ким розвивати партнерство.

Лукашенко, у свою чергу, хитро натякнув Заходу про бажання домовитися.

Про що віщав Путін

"Білорусія є нашим союзником в прямому сенсі цього слова"

"Економіка - пріоритет у розвитку відносин Росії і Білорусії"

"У Росії і Білорусії є плани щодо співпраці в космосі"

"Росія і надалі готова розвивати атомні проекти в Білорусії, науку, готувати кадри"

Що розповідав Лукашенко

"Білорусь і РФ, незважаючи на "деякі шорсткості", знаходять відповіді на всі загрози"

"Росії і Білорусії завдяки спільній роботі вдалося подолати можливі негативні наслідки санкційного тиску"

(Лукашенко "висловив надію", що, - ред.) "Захід" прислухається до голосу розуму" і діалог про безпеку відновиться".

Зустріч Лукашенка і Путіна в Мінську

Російський директор Володимир Путін 19 грудня, вперше за три роки, сам приїхав поговорити зі своїм колегою-диктатором Олександром Лукашенком до Мінська. Лукашенко зустрічав Путіна разом з сином. Путін, коли сходив з трапа літака, не помітив останню сходинку, і смішно її перестрибнув.

Путін прилетів до Мінська у супроводі винищувачів країни-агресора. Для конспірації росіяни підняли в повітря ще три урядових борти. Крім Путіна до столиці республіки Білорусь прибули ще й Шойгу з Лавровим.

Командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв напередодні заявив, що Путін напевно поїхав до Мінська, щоб умовити Лукашенка до більш широкої участі військ Білорусі у війні проти України. Російському диктатору потрібно, щоб війська Білорусі брали участь у наземних операціях.

Дивіться відео ТСН - Білорусь не хоче воювати з Україною

Інші новини: