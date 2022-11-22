Загроза масованих авіаударів: у Франції попередили про нову тактику окупантів РФ

РФ може посилити авіаудари по Україні / mil.ru

Російські окупанти в зимовий період можуть використовувати нову тактику в війні проти України, заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

Він не виключив, що російські загарбники планують вдатися до тактики авіаударів, змістивши акцент з наземних операцій. Таку думку глава французького оборонного відомства висловив у коментарі виданню Le Journal du Dimanche.

Співрозмовник також вважає, що російська армія в Україні прагне до того, щоб затягувати час.

"Останні російські удари мають рідкісну інтенсивність. Настає зима і це ускладнює наземні маневри. Росіяни сприятимуть цим ударам, зокрема, по цивільних енергетичних об'єктах. У Херсоні у них поразка. Їх відступ був тактичним, щоб уникнути тисяч російських полонених і заморозити лінію оборони по Дніпру", — зазначив він.

Лекорню також упевнений в тому, що хоч Росія і хвалилася передовою зброєю, в тому числі новими надзвуковими ракетами, але у них великі запаси старих боєприпасів.

Удари РФ по Україні

Нагадаємо, раніше в столиці України Києві пролунали потужні вибухи. Їх було чутно на правому березі Дніпра. Над містом піднявся дим.

Вранці по всій Україні крім Криму була оголошена масштабна повітряна тривога.

Пізніше в мережі з'явилося відео прольоту однієї з російських ракет, запущених по Україні з півдня.

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