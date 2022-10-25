"Росіяни збирають сили": Жданов попередив про масовані ракетні атаки з боку РФ

Росіяни можуть атакувати Україну до 15 листопада / Telegram,УНІАН

До 15 листопада російські окупаційні війська можуть масовано атакувати українські міста, щоб примусити Захід та Україну до перемовин. Саме 15 листопада очікується старт саміту G20 на Балі, куди запрошений як український гарант Володимир Зеленський, так і російський диктатор Володимир Путін. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в ефірі свого YouTube-каналу.

"Росії треба буде щось говорити. До 15 листопада Путіну треба щось сказати. А що може сказати? Що ми розв'язали війну, найкривавішу після Другої світової в Європі, наймасштабнішу на європейському континенті і ми її продовжуємо? З якою метою? Захоплення України? Геноцид українського народу?" - розповів експерт.

Як зазначив Жданов, кремлівському диктатору потрібен результат, який він зможе "продати" на саміті G20. І це переговори. Це єдине, що може "продати" Путін. Саме тому, ймовірно, російські війська наразі збирають сили, аби повторити масований ракетний удар, який був 10 жовтня.

"На мій погляд, до 15 числа нас може чекати кілька випадів з боку Росії жорстких, кривавих та силових. Я не виключаю варіацій на тему того, що вони підзбирають сили і можуть завдати масованого ракетного удару, повторивши 10 жовтня", - попередив він.

Ракетна атака на Україну 10 жовтня

10 жовтня, російські окупаційні війська завдали масованого ракетного удару по багатьох містах України.

Внаслідок обстрілу сталося влучання по об'єктах критичної та цивільної інфраструктури в 12 областях та Києві. За попередніми даними, загинули 19 осіб, ще 105 були травмовані.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, вранці 10 жовтня Росія випустила по Україні 83 ракети, 45 з них були знищені.

Російський правозахисник Марк Фейгін заявив, що Україна помститься за цей масований обстріл. За його словами, крім Бєлгорода та Ростова "бавовна" може прилетіти і в Курськ та Брянськ.

Більше новин про російський терор: