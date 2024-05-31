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Німеччина офіційно дозволила Україні атакувати цілі в Росії німецькою зброєю

Анна Ярославська
31 травня 2024, 12:21
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На рішення вплинуло нещодавнє збільшення кількості російських атак у прикордонному районі Харківської області.
Бундестаг, прапор Німеччини, українські військові
Німеччина дозволила ЗСУ атакувати цілі в РФ німецькою зброєю / УНІАН, 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського

Німецький Федеральний уряд дозволив Україні наносити удари зброєю, поставленою з Німеччини, по території країни-агресора РФ. Про це пише Spiegel.

Як зазначає видання, рішення є результатом нещодавнього збільшення кількості російських атак у прикордонному районі Харківської області.

"Київ уже давно наполягає на тому, щоб йому дозволили вести вогонь по російській території із західної зброї, щоб мати можливість атакувати російські об'єкти безпосередньо через кордон", - ідеться в статті.

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Офіційний представник уряду Штеффен Хебестрайт заявив, що Німеччина домовилася з Україною, "що зброя, яку поставляють, буде використовуватися відповідно до міжнародного права".

Останніми тижнями Росія готувала, координувала і здійснювала атаки з позицій у безпосередній близькості від російського кордону, особливо в Харківській області.

"Разом ми переконані, що згідно з міжнародним правом Україна має право захищатися від цих нападів", - сказав Хебестрайт.

Раніше видання Politico писало, що канцлер Німеччини Олаф Шольц зняв обмеження на застосування озброєння ФРН українськими військовими по території Росії, але із застереженням - це мають бути виключно військові, а не цивільні об'єкти.

США дозволили завдавати американською зброєю удари по РФ

Адміністрація президента США Джо Байдена послабила свою політику, пов'язану з обмеженнями на удари для України американською зброєю по території Росії. Тепер українська армія може використовувати, наприклад, РСЗВ HIMARS, у прикордонні Харківської області. Рішення вже привітали в Офісі президента Володимира Зеленського.

Як стверджують журналісти, застосовувати американські ракетні системи залпового вогню можна по російських військах і командно-контрольних центрах.

Водночас застосування далекобійного озброєння США по РФ не схвалюється. Таким чином, ATACMS по країні-агресору застосовувати поки що не можна.

Скільки країн дозволили Україні завдавати ударів по РФ своєю зброєю

Про підтримку українських ударів по території країни-агресора РФ заявили вже 11 країн НАТО. Однак серед них поки що немає Сполучених Штатів і Німеччини.

Британія першою заявила про те, що Україна має право завдавати ударів по військових об'єктах на території РФ британською зброєю. Про це ще на початку травня сказав британський міністр закордонних справ Девід Кемерон.

Британія передавала Україні далекобійні ракети Storm Shadow і системи MLRS M270. Також Україна отримувала від Лондона артилерійські системи AS-90.

Президент Франції Еммануель Макрон також виступив на підтримку українських ударів по військових об'єктах на території РФ. За його словами, Франція має дозволити Україні "нейтралізувати військові бази, з яких росіяни запускають ракети".

Франція, зокрема, передавала Україні далекобійні ракети Scalp, які є аналогами британських Storm Shadow, а також системи MLRS M270 і гаубиці Caesar.

Швеція не проти ударів України по Росії шведською зброєю. Як заявив міністр оборони Пол Йонсон, країна підтримує міжнародне право і право України на самозахист. Від Швеції Україна отримувала самохідні артилерійські установки Archer.

Чеський прем'єр Петр Фіала підтримує право України на удари по російській території зброєю, отриманою від країн Заходу. Чехія передавала Україні десятки танків Т-72, а також гелікоптери.

Польща передала Україні танки і самохідні артилерійські установки Krab. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що Україна має право воювати з Росією так, як вона вважає за потрібне.

"Фінляндія не встановлює жодних конкретних обмежень на матеріальну допомогу Україні, але припускає, що вона буде використана відповідно до міжнародного права. Росія веде незаконну агресивну війну в Україні, і Україна має право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН. Це включає удари по військових цілях на території агресора, необхідні для самооборони", - заявила глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур упевнений, що країни, які передають Україні далекобійну зброю, повинні надати ЗСУ дозвіл бити нею по військових об'єктах на території РФ.

"Це ненормально, що Росія атакує з глибини своєї території, а українці воюють з однією рукою за спиною", - сказав він.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс публічно підтримав право України на удари по РФ західною зброєю і закликав партнерів зняти свої обмеження.

Литва закликала західних партнерів дозволити Україні застосовувати їхню зброю для ударів по території РФ.

"Ми зробили помилку із самого початку, обмеживши українців, тому що це могло бути розцінено як ескалація", - сказав литовський міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс.

Зазначимо, Естонія, Литва і Латвія не передавали Україні далекобійної зброї.

Як заявляла міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, Україна може використовувати всі засоби для відбиття російської агресії.

"Цілком очевидно, що вони повинні завдавати ударів і всередині Росії, тому, з моєї точки зору, це не повинно бути предметом дискусій, і я сподіваюся, що інші країни, які мають іншу позицію, змінять її", - говорила вона.

Нідерланди передавали Україні самохідні артилерійські установки Caesar, а також перебувають у процесі передачі винищувачів F-16.

Міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі заявила, що Оттава не встановлювала жодних обмежень, коли передавала Україні свою зброю.

"Росія не має "червоних ліній", і тому ми повинні бути впевнені, що коли йдеться про захист України, ми готові допомогти їм і показати, що, незважаючи на те, що відбувається, ми на їхньому боці. І Канада не має жодних умов для постачання зброї в Україну, і тому ми продовжуватимемо працювати з українськими збройними силами", - сказала вона.

Канада, зокрема, передавала Україні свої танки Leopard.

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