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Захід дозволив ЗСУ бити своєю зброєю по РФ: Медведєв вибухнув бурхливою істерикою

Андрій Ганчук
31 травня 2024, 13:17
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Одіозний Дмитро Медведєв знову погрожує країнам Заходу застосуванням ядерної зброї і стверджує, що його риторика, мовляв, не є блефом.
Медведєв, ядерна зброя
Росія "здатна" піти на ескалацію із Заходом - Медведєв / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, ua.depositphotos.com

Заступник Путіна в Раді безпеки агресора Росії Дмитро Медведєв у відповідь на рішення країн Заходу дозволити Україні застосовувати західну зброю по російській території, знову вибухнув ядерними погрозами. Мовляв, застосування Москвою тактичної ядерної зброї - не блеф, а країнам НАТО нібито слід замислитися про застосування 5-ї статті.

У своєму Telegram-каналі російський чиновник, якого регулярно висміюють як в Україні так і на Заході через його риторику з бурхливою фантазією, вигадав, що НАТО, таким чином, нібито стає стороною конфлікту у війні Росії проти України.

"Усю їхню військову техніку і фахівців, які воюють проти нас, знищуватимуть як на території України, так і на території інших країн. України, так і на території інших країн, якщо звідти завдаються удари по території Росії. Росія виходить з того, що всі далекобійні засоби ураження, що застосовуються Україною, вже сьогодні безпосередньо управляються. Україною, вже сьогодні безпосередньо управляються військовослужбовцями країн НАТО. Це ніяка не "військова допомога", а участь у війні проти нас. І такі їхні дії цілком можуть стати casus belli. НАТО доведеться визначитися, як кваліфікувати наслідки можливих ударів відплати по техніці/об'єктах/військовослужбовцям окремих країн блоку в контексті ст. 4 і 5 Вашингтонського договору", - "гнівно" написав Медведєв.

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Також він додав, що Росія, мовляв, завдасть такого удару у відповідь, що НАТО не зможе втриматися від втягнення у війну, а сама Москва нібито здатна застосувати тактичну ядерну зброю і вступити в пряме збройне протистояння із західним світом.

"Ще декілька років тому вони твердили, що Росія не піде на відкритий військовий конфлікт із бандерівським режимом, щоб не посваритися із Заходом. Прорахувалися. Йде війна. Із застосуванням ТЯО теж можуть прорахуватися. Хоча це буде вже фатальна помилка. Адже, як справедливо зауважив Президент Росії, в європейських країнах дуже висока щільність населення. А для тих ворожих країн, чиї землі далі зони покриття ТЯО, є, нарешті, стратегічний потенціал. І це, на жаль, ніяке не залякування і не ядерний блеф. Нинішній військовий конфлікт із Заходом розвивається за найгіршим сценарієм. Відбувається постійна ескалація потужності застосовуваної натовської зброї. А тому виключити перехід конфлікту в його останню стадію сьогодні не може ніхто", - підкреслив Дмитро Медведєв.

Хто такий Дмитро Медведєв?

Дмитро Медведєв - президент Росії 2008-2012 років, з 2020 року - заступник голови Ради Безпеки РФ, пише Вікіпедія.

Фігурант бази даних центру "Миротворець" як особа, що становить загрозу національній безпеці України і міжнародному правопорядку. Під санкційними списками Євросоюзу, США, Канади, Нової Зеландії та Японії.

З жовтня 2022 року перебуває в розшуку СБУ за звинуваченнями в посяганні на територіальну цілісність й недоторканість України.

США і Німеччина дозволили бити своєю зброєю по РФ - головні новини:

Адміністрація президента США Джо Байдена дозволила Україні застосовувати американські озброєння по території Росії. Поки що обмеження знято лише на удари в прикордонні Харківської області. Українці зможуть використовувати, зокрема, і ракетні системи залпового вогню HIMARS.

Німеччина офіційно дозволила Україні атакувати цілі в Росії німецькою зброєю, написали журналісти Spiegel. Німецька влада вважає, що потрібно допомогти українській державі захищатися від нападів російських окупантів.

Раніше Франція, Велика Британія, Швеція, Чехія, Польща, Фінляндія, Латвія, Литва, Естонія, Канада підтримали заклики дозволити Україні наносити удари зброєю Заходу по Росії.

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