"Так ганебно "мочать": експерт пояснив, як пожежі на НПЗ б'ють по режиму Путіна

Росія зазнає серйозних ударів, росіяни ставитимуть запитання, вважає експерт у сфері міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар.

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Вибухи на НПЗ критичні для перевиборів Путіна - експерт / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, соцмережі

Удари по нафтопереробних заводах у країні-агресорі Росії критично впливають на режим Володимира Путіна. Росіяни задаватимуться питаннями, як таку "потужну державу" ставлять на місце. Про це заявив президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що такі удари мають потужний морально-психологічний ефект.

"Це критично в умовах нинішнього режиму в Росії, тому що це потужні морально-психологічні удари. Але вони не вплинуть на результати виборів", - зазначив експерт. відео дня

Також він додав, що у ударів накопичувальний ефект. Росіяни з часом ставитимуть низку запитань, чому така "потужна держава" потерпає ударів по своїй критичній інфраструктурі.

"Утім, тут важливо інше. Зрештою, так чи інакше матиме місце ефект накопичення, адже що більше такого роду ударів, то більше пересічний громадянин Російської Федерації замислюватиметься: "Як так, якщо Росія велика і могутня, то чому нас тут так ганебно "мочать"!". Після знищення патрульного катера "Сергей Котов", який виконував функцію охорони, у російських пабліках почали писати: "Як це так? Де наш Чорноморський флот? Навіщо нам такий флот!" - підкреслив Михайло Гончар.

Атаки на нафтопереробні заводи Росії

Сили оборони України в рамках операцій, спрямованих на відбиття військової агресії Росії, уразили вже третину найбільших нафтопереробних заводів. Далекобійні засоби вражають об'єкти окупантів на дедалі більшій відстані.

Удари по НПЗ Росії скоротили її експорт нафтопродуктів на третину, зазначив голова СБУ Василь Малюк. Не менше половини російського бюджету формується виходячи з доходів від нафти.

15 березня під Калугою чотири дрони ГУР атакували НПЗ, спалахнула потужна пожежа. Атаковано нафтохімічне підприємство "Перший Завод" у Калузькій області. Повідомляють про пошкодження обладнання.

Хто такий Михайло Гончар Гончар Михайло Михайлович (нар. 17 лютого 1963) — український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор часопису "Чорноморська безпека", пише Вікіпедія.

У 2000-х роках працював у системі нафтогазового комплексу України, займаючи відповідальні посади. Досліджував питання енергетичної безпеки, міжнародних енергетичних відносин, нафтогазового сектору, нетрадиційних вуглеводнів, реформування енергетичного сектору, глобальних енергетичних ринків. Був експертом української частини міжурядових комісій з економічного співробітництва з Німеччиною, Польщею, Словаччиною, Чехією, Казахстаном, Азербайджаном, Грузією, Туреччиною. З 2007 року працює в неурядовому секторі — спочатку очолював енергетичні програми і київське представництво "Номос-Енергія" аналітичного центру "Номос", а у 2009 році заснував і очолив аналітичний Think Tank Центр глобалістики "Стратегія ХХІ". Головний редактор часопису "Чорноморська безпека" (з 2017 року). Автор, співавтор та редактор низки книг та публікацій з проблематики енергетики, енергетичної безпеки, міжнародних відносин, виданих як в Україні, так і у Польщі, Словаччині, Німеччині, Великій Британії, Туреччині, Нідерландах, Фінляндії тощо. З 2016 року — член Державного комітету з промислової політики. Має статус асоційованого експерта Центру Разумкова та Центру дослідження Росії.

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