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Ударом Tomahawk США можуть рознести "ядерну" базу РФ у Білорусі — Жданов

30 березня 2023, 10:02
Погрози Росії на адресу НАТО непорівнянні з можливостями блоку, підкреслив Олег Жданов.
Володимир Путін, Олег Жданов, ядерна зброя
Олег Жданов прокоментував розміщення ядерної зброї РФ у Білорусі / УНІАН, Главред, ua.depositphotos.com

Полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов прокоментував ситуацію навколо наміру країни-агресора РФ розмістити в Білорусі тактичну ядерну зброю.

"Я не думаю, що з боку НАТО буде якась різка реакція. Ми вже спостерігаємо, як західний світ досить мляво це коментує", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Співрозмовник нагадав, що вже в США сказали, що поки не бачать переміщення ядерних озброєнь РФ.

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"Погрози Росії на адресу НАТО непорівнянні з можливостями блоку. Наприклад, минулого тижня патрулювання повітряного простору Балтики здійснювали американські бомбардувальники В-52. Бойове навантаження літака досягає 30 тонн. Одним Tomahawk він здатний стерти з лиця землі це сховище разом зі зброєю в буквальному сенсі цього слова", — додав Жданов.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Ядерний шантаж РФ

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ нібито має намір розмістити ядерну зброю в Білорусі.

Як заявив президент країни-агресора пропагандистам, приводом для цього стала заява Великобританії про передачу Україні боєприпасів зі збідненим ураном.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що якщо Путін зробить хоча б крок до застосування ядерної зброї, світ продемонструє миттєву реакцію. Росію в такому випадку в короткостроковій перспективі очікує крах. Путіна про це вже попередили.

Український дипломат Володимир Єльченко зазначив, що Сполучені Штати Америки мають інструменти і можливості, щоб фізично усунути російського диктатора Володимира Путіна. Це станеться, якщо глава Кремля вирішить застосувати проти України тактичну ядерну зброю.

Як пояснив експерт з питань енергетики Михайло Гончар, Росії не вигідно застосовувати ядерну зброю у війні проти України. "По-перше, якщо в Росії розраховують, що після ядерного удару по ЗСУ або якомусь з міст Україна капітулює, то цього не буде. По-друге, застосування тактичного боєзаряду дасть РФ певну тактичну перевагу, але далі повинні йти російські війська і займати цю радіоактивно заражену територію", — зазначив він.

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ядерна зброя Олег Жданов новини Білорусі
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