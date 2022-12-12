План "Ноїв ковчег": політолог повідав, як евакуюватимуть Путіна і "кремлівських" до Венесуели

Путін і його поплічники планують втекти до Венесуели після поразки у війні в Україні. Політолог Галлямов розповів про деталі плану евакуації - "Ноїв ковчег".

Політолог повідав, як евакуюватимуть Путіна та "кремлівських" до Венесуели / колаж фото "Вікіпедія" та УНІАН

Російська верхівка давно розробляє план втечі від міжнародного правосуддя і відповідальності за розв'язану нею війну проти України − до Латинської Америки, а саме - до Венесуели. Про це заявив російський політолог Аббас Галлямов (колишній спічрайтер диктатора Путіна) в коментарі 24 каналу.

За словами Галлямова, Підготовка до реалізації цього проекту евакуації, який назвали "Ноїв Ковчег", почалася ще навесні, в березні-квітні, коли стало ясно, що план бліцкригу у війні проти України остаточно провалився. У той момент путінська верхівка зрозуміла, що вся ситуація може закінчитися колапсом. І почали опрацьовувати такий варіант на випадок відступу.

"Адже ніхто не очікував, що Україна відповість настільки потужними ударами, російська армія виявиться зовсім не боєздатною, а захід або ж майже весь світ стане набагато більш консолідованим, ніж передбачалося", − говорить Галлямов.

Варіант у Венесуелі нібито запропонував керівник корпорації "Роснєфть" Ігор Сєчін – один з найближчих до Путіна людей останні чверть століття. Мовляв, путінський режим в дуже хороших відносинах з тамтешнім режимом, який очолює диктатор Ніколас Мадуро.

Тому вже з червня заступник Сечіна Юрій Курилін, віце-президент "Роснєфті", який має американський паспорт, відправився в США − займатися підготовкою"Ноєвого ковчега".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що дочка президента РФ Катерина Тихонова в Кремлі розглядається як ймовірний його наступник.

Тобто, кажуть експерти, в Росії розглядають варіант станової, династичної зміни еліт.

До того військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін живе в очікуванні великої перемоги Росії над Україною, після якої він сподівається проводити переговори і диктувати умови припинення вогню.

Путін прекрасно розуміє, що у Росії війська, по суті, більше немає, і йому потрібен буде перепочинок, щоб зібрати нову армію.

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