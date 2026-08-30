"Безжальний бунт" у РФ: Жданов назвав головну умову повстання

На думку Олега Жданова, головним завданням путінського режиму стане забезпечення армії.

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Олег Жданов оцінив ймовірність повстання в РФ проти Володимира Путіна / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, Главред

Найважливіше із заяв Жданова:

Для путінського режиму головним завданням стане забезпечення армії

РФ буде викручувати руки росіянам і забиратиме все для фронту

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов заявив, що Кремль до останнього займатиметься забезпеченням військової машини РФ на шкоду населенню.

"Ми можемо створити противнику проблеми, і це потрібно буде робити нашими ударами на максимальну глибину. Однак Росія, щоб забезпечити армію, переведе населення на карткову систему, і ніхто не зважатиме на думку громадян. Як і з бензином зараз: більшу частину росіян перевели на картки, і нічого, нехай стоять у чергах по 12–16 годин, щоб заправитися 20 літрами. Головне для Кремля – заправити танки", – підкреслив він в інтерв’ю Главреду.

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За його словами, для путінського режиму головним завданням стане забезпечення армії, а за необхідності – і північнокорейських військових, яких КНДР може перекинути для участі у війні.

"Поки не розпочнеться "росийский бунт, бессмысленный и беспощадный", політичне керівництво РФ буде викручувати руки росіянам і забиратиме все для фронту", - додав Жданов.

Журналіст оцінив ймовірність бунту в Росії

Журналіст Олександр Сотник вважає, що масштабні протести проти влади Володимира Путіна в Росії найближчим часом малоймовірні. На його думку, невдоволення населення швидше проявлятиметься у вигляді окремих локальних виступів і конфліктів у різних регіонах.

При цьому російські силовики, як вважає Сотник, здатні швидко придушувати такі акції, не даючи їм перерости в загальнонаціональний рух. Для серйозної загрози Кремлю, за його оцінкою, протестувальникам бракує координації та масової підтримки.

Тому сценарій одночасного масштабного виступу проти російської влади журналіст поки що вважає малоймовірним.

Раніше політолог, експерт з питань Центральної та Східної Європи Іван Преображенський прокоментував питання про те, чи починають у РФ розглядати когось на роль наступника диктатора РФ Володимира Путіна.

Як повідомляв Главред, раніше постало питання про можливість перевороту в РФ. Навіть представники Z-громадськості зараз бояться висловлюватися проти російського диктатора Путіна, адже ці слова можуть виявитися останніми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Росію чекає переворот. Стратегія Заходу, спрямована на переговори з Путіним, насправді є неефективною, потрібно працювати над переворотом усередині РФ.

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Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

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