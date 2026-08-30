Кремль посилює диверсії в Європі, намагаючись приховати невдачі в Україні - WSJ

Як пише The Wall Street Journal, представники НАТО розглядають ці часті атаки як тривожний сигнал.

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Кремль посилює диверсії в Європі, намагаючись приховати невдачі в Україні / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот, ua.depositphotos.com

Що написано в матеріалі WSJ:

Російська активність у Європі посилюється

Диверсії дозволяють Москві досягати своїх цілей

Росія посилює диверсійну активність у Європі, прагнучи чинити додатковий тиск на союзників України та посилити серед них відчуття тривоги. Водночас Москва намагається переключити увагу з проблем російської армії на українські удари по об’єктах у глибині РФ.

Як пише The Wall Street Journal, представники НАТО розглядають атаки, що стали частішими, як тривожний сигнал. На їхню думку, Кремль прагне скоротити обсяги європейської допомоги Україні та посилити розбіжності між країнами Альянсу.

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Західні чиновники попереджають, що Росія здатна піти на подальше підвищення рівня конфронтації. Крім того, за їхніми даними, російська сторона могла отримати українські безпілотники, які потенційно можуть бути використані для провокацій на території держав НАТО.

На тлі зростаючої стурбованості Вашингтона директор ЦРУ Джон Реткліфф у вівторок несподівано відвідав Москву. Як стверджують обізнані джерела, однією з цілей поїздки було донести до Володимира Путіна позицію США щодо підтримки своїх союзників по НАТО.

"Росія шукає способи зменшити підтримку України з боку країн НАТО, і одним із побічних ефектів, до яких вона також прагне, є поширення паніки", - заявив директор цивільної розвідки Литви Ремігіюс Брідікіс.

Російська активність у Європі посилюється

Протягом останніх тижнів російські безпілотники неодноразово перетинали повітряний простір країн НАТО. Водночас Нідерланди попередили про активізацію російської кібершпигунської діяльності.

За даними голландських розвідувальних служб, російські державні структури систематично проводять цифрову розвідку, зокрема отримують доступ до підключених до інтернету камер, щоб відстежувати маршрути та обсяги допомоги Україні.

Український Центр безпеки "Сагайдачний" також фіксує зростання кількості інцидентів, які пов’язують із Росією. Якщо протягом усього 2024 року було задокументовано близько десяти подібних випадків, то з квітня їхня кількість сягнула приблизно 15 на місяць.

За оцінкою WSJ, посилення російської активності відбувається на тлі переходу війни в Україні у більш інтенсивну та смертоносну фазу. Українські сили дедалі частіше завдають ударів по об’єктах на значній відстані від лінії фронту, зокрема вражаючи нафтогазову інфраструктуру та підприємства, що мають значення для російської військової економіки.

"Незалежно від того, чи стоїть за всім цим хаосом Путін, чи ні, це може зіграти на руку Москві, підвищивши її репутацію як впливової держави", - зазначає видання.

Яку вигоду Москва може отримати від диверсій

На думку авторів публікації, російська кампанія може сприяти зростанню занепокоєння серед європейців. Зокрема, у мешканців країн НАТО може виникнути відчуття, що політика їхніх урядів щодо України підвищує особисті ризики.

Ще один фактор - стан європейських запасів озброєння. Москва може намагатися сформувати думку, що передача зброї Україні послаблює національні арсенали європейських держав, тоді як ці ресурси можуть знадобитися їм самим у разі прямого протистояння з Росією.

Якщо Кремлю вдасться переконати європейську громадськість у тому, що Росія становить безпосередню загрозу, аргументи проти подальших поставок зброї Україні можуть отримати більшу підтримку.

Крім того, диверсійна активність здатна посилювати внутрішні політичні суперечності в європейських країнах напередодні місцевих і національних виборів. Серед держав НАТО, де найближчим часом очікуються важливі виборчі процеси, WSJ називає Німеччину, Францію, Фінляндію, Естонію та Польщу.

Втім, на даний момент переконливих доказів того, що російська стратегія дійсно приносить Москві бажаний результат, небагато. Більше того, саме східноєвропейські країни НАТО продовжують демонструвати найтвердішу підтримку подальшої військової допомоги Україні та виступають за збільшення власних витрат на оборону.

НАТО vs "Вісь зла" / Інфографіка: Главред

Путін може перевірити НАТО на міцність: думка експерта

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов вважає, що Кремлю не потрібне підкріплення північнокорейськими підрозділами для нової агресії проти Заходу.

Справжня мета Кремля - не масштабне вторгнення, а точковий удар, здатний похитнути єдність Альянсу зсередини.

"Путіну потрібно перевірити статтю 5 Статуту НАТО і вбити клин між країнами Альянсу з метою подальшого розвалу НАТО. Для цього йому вистачить однієї або кількох десантно-штурмових бригад, а таку кількість сил Росія здатна виділити", - сказав Жданов в інтерв’ю Глареду.

Після формування такого підрозділу Кремль вдасться до класичного сценарію дестабілізації прикордонної території.

"Росії не потрібно йти на Варшаву, Ригу чи Гельсінкі - їй достатньо вторгнутися на територію цієї країни, вчинити якісь терористичні акти, влаштувати там переполох і піти. І можна не сумніватися: НАТО розвалиться на шматки", - переконаний полковник запасу.

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Про джерело: The Wall Street Journal The Wall Street Journal (WSJ) - щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарльзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших і найбільших американських видань, яке публікує статті на такі теми: політика, економіка, бізнес, технології, лайфстайл тощо, пише Вікіпедія.

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