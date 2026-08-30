Дрони долетіли до Ленінградської області: в Росії горять НПЗ і аеродром

Уражений завод є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії.

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Відомо щонайменше про два критичні для росіян ураження внаслідок нічного нальоту дронів / Колаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Коротко:

Українські дрони атакували один з найбільших НПЗ в РФ

На НПЗ в Кіриші, ймовірно, уражена зона з важливими установками

В Єйську виникла пожежа на аеродромі після атаки дронів

У ніч на 30 серпня у країні-агресорі Росії прогриміли вибухи. Дрони атакували кілька областей РФ, серед них і Ленінградська. Про це повідомив моніторинговий канал Exilenova+.

У місті Кіриші місцеві мешканці помідомили про приліт на НПЗ "Киришинефтеоргсинтез". Монітори зауважили, що це один з найбільших нафтопереробних заводів у Росії.

відео дня

"Потужність переробки становить близько 20 млн. тонн нафти на рік (≈400 тис. барелів на добу)", - йдеться у повідомленні.

НПЗ в Росії / Інфографіка: Главред

Попередньо, на НПЗ уражена зона з критично важливими установками: Л-35-11/1000, ЛЧ-35-11/600, ЛЧ-35-11/600, АТ-1, гідроочищення ЛЧ-24-9/2000.

"Підприємство повністю інтегроване до структури російської нафтової компанії "Сургутнефтегаз". Це єдиний нафтопереробний завод на північному заході Росії та один із найбільших у країні", - наголосили аналітики.

Удар по Єйську

Українські дрони цієї ночі долетіли не тільки до Кіришів, але й до Краснодарського краю. Там, у Єйську, місцеві жителі поскаржилися на атаку на аеродром з повторною детонацією.

Скріншот з Telegram-каналу Главред

Дивіться відео атаки на Єйськ:

Згодом NASA firms почала фіксувати пожежі на місцевому аеродромі, які поступово розширювалися.

"Судячи з усього, добряче прилетіло. Місцеві також пишуть, що удари припали не тільки по самому аеродрому, а й по військовому містечку", - додали у моніторинговому каналі.

Які удари вглиб РФ є найболючішими для Кремля

Главред писав, що за словами економіста Віталія Шапрана, через удари по нафтовій інфраструктурі Росія продає нафту зі значним дисконтом та втрачає доходи бюджету.

Однією з причин такого дисконту є брак потужностей для зберігання нафти. Якщо на пів місяця зупинити експорт російської нафти, країні доведеться консервувати свердловини або фактично виливати нафту просто неба.

Удари вглиб РФ - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч проти 29 серпня Ростовську область масовано атакували безпілотники. Під ударом опинилися склади маркетплейсу OZON, мережі техніки DNS та суднобудівний завод у районі Аксаю, де після вибуху спалахнув корабель.

Раніше, 28 серпня, президент України Володимир Зеленський повідомив, що воїни "Альфи" СБУ уразили ракетоносій ТУ-95МС в Енгельсі. Саме такі літаки Росії завдають ударів по Україні.

Напередодні, 26 серпня, українські захисники за добу уразили 16 обʼєктів на території Росії. Серед них - нафтові підприємства, аеродроми, ракетний підрозділ та інфраструктура, що постійно використовуються для нанесення ударів по Україні

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Про джерело: Exilenova+ Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти. Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus. Аудиторія - понад 100 тисяч підписників. Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот. Канал анонімний - імена адміністраторів публічно не розкриваються. Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

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