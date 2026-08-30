Дрони долетіли до Ленінградської області: в Росії горять НПЗ і аеродром

Коротко:
- Українські дрони атакували один з найбільших НПЗ в РФ
- На НПЗ в Кіриші, ймовірно, уражена зона з важливими установками
- В Єйську виникла пожежа на аеродромі після атаки дронів
У ніч на 30 серпня у країні-агресорі Росії прогриміли вибухи. Дрони атакували кілька областей РФ, серед них і Ленінградська. Про це повідомив моніторинговий канал Exilenova+.
У місті Кіриші місцеві мешканці помідомили про приліт на НПЗ "Киришинефтеоргсинтез". Монітори зауважили, що це один з найбільших нафтопереробних заводів у Росії.
"Потужність переробки становить близько 20 млн. тонн нафти на рік (≈400 тис. барелів на добу)", - йдеться у повідомленні.
Попередньо, на НПЗ уражена зона з критично важливими установками: Л-35-11/1000, ЛЧ-35-11/600, ЛЧ-35-11/600, АТ-1, гідроочищення ЛЧ-24-9/2000.
"Підприємство повністю інтегроване до структури російської нафтової компанії "Сургутнефтегаз". Це єдиний нафтопереробний завод на північному заході Росії та один із найбільших у країні", - наголосили аналітики.
Удар по Єйську
Українські дрони цієї ночі долетіли не тільки до Кіришів, але й до Краснодарського краю. Там, у Єйську, місцеві жителі поскаржилися на атаку на аеродром з повторною детонацією.
Дивіться відео атаки на Єйськ:
Згодом NASA firms почала фіксувати пожежі на місцевому аеродромі, які поступово розширювалися.
"Судячи з усього, добряче прилетіло. Місцеві також пишуть, що удари припали не тільки по самому аеродрому, а й по військовому містечку", - додали у моніторинговому каналі.
Які удари вглиб РФ є найболючішими для Кремля
Главред писав, що за словами економіста Віталія Шапрана, через удари по нафтовій інфраструктурі Росія продає нафту зі значним дисконтом та втрачає доходи бюджету.
Однією з причин такого дисконту є брак потужностей для зберігання нафти. Якщо на пів місяця зупинити експорт російської нафти, країні доведеться консервувати свердловини або фактично виливати нафту просто неба.
Удари вглиб РФ - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що у ніч проти 29 серпня Ростовську область масовано атакували безпілотники. Під ударом опинилися склади маркетплейсу OZON, мережі техніки DNS та суднобудівний завод у районі Аксаю, де після вибуху спалахнув корабель.
Раніше, 28 серпня, президент України Володимир Зеленський повідомив, що воїни "Альфи" СБУ уразили ракетоносій ТУ-95МС в Енгельсі. Саме такі літаки Росії завдають ударів по Україні.
Напередодні, 26 серпня, українські захисники за добу уразили 16 обʼєктів на території Росії. Серед них - нафтові підприємства, аеродроми, ракетний підрозділ та інфраструктура, що постійно використовуються для нанесення ударів по Україні
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Про джерело: Exilenova+
Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти.
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