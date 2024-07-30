Удар по ядерному бомбардувальнику РФ: топгенерал про "приголомшливе досягнення" ЗСУ

Українці прагнуть використовувати ударні операції разом із сухопутними, наголосив Мік Раян.

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За останні два роки Україна істотно "розвинула - і продовжує розвивати свій ударний потенціал, використовуючи низку різних систем", заявив австралійський військовий аналітик, генерал-майор у відставці Мік Раян.

З 2022 року ЗСУ взяли на озброєння і використовували проти росіян дуже точні ударні системи великої дальності, що вплинуло на їхню стратегію ведення війни, зазначає він у своєму аналізі в Х.

"Українці прагнуть використовувати ударні операції разом із сухопутними операціями і дипломатичною діяльністю, щоб спричинити непропорційні витрати Росії і переконати Путіна, що він не може досягти успіху в Україні", - пише аналітик. відео дня

Він наголошує на наборі здібностей, що об'єднують повітряні та морські розвідувальні й ударні безпілотники українського виробництва, а також іноземні системи, серед яких Storm Shadow, SCALP і ATACM.

Однією зі здібностей фахівець назвав доктрину спільного таргетингу НАТО, а також вказав на здатність України вивчати й адаптувати техніку, тактику та процеси, як частину ударного комплексу.

На його думку, цей комплекс дозволяє "розширити кількість дилем" і паралельних загроз, з якими Росія змушена боротися. При цьому економічна війна проти Росії, спрямована на зменшення енергетичного та промислового потенціалу країни. Також Україна прагне досягти політичних цілей, демонструючи широкій російській громадськості, що війна йде не за їхнім планом, упевнений він.

Генерал не виключає, що ці складові разом мають вплинути на "російський центр тяжіння в цій війні: волю Путіна і його уряду продовжувати війну проти України".

Ударний комплекс України Раян називає "приголомшливим досягненням за останні 28 місяців".

"Цей ударний комплекс відігравав важливу роль у військовій стратегії України до 2024 року і буде відігравати її знову у 2025 році", - підсумовує він. Раян прокоментував повідомлення представників українського Міністерства оборони пресі про поразку російського стратегічного бомбардувальника Ту-22М3 на аеродромі "Оленя" на Кольському півострові, назвавши такий удар "одним із найбільш далекобійних стратегічних ударів" України.

Що таке літак Ту-22М Ту — 22М ("виріб 45", за кодифікацією НАТО: Backfire)-радянський і російський дальній надзвуковий ракетоносець-бомбардувальник з крилом змінної стрілоподібності. Може нести ядерну зброю, повідомляє "Вікіпедія".

Нагадаємо, 27 липня українські дрони вразили російський стратегічний бомбардувальник ТУ-22М3 на аеродромі "Оленья". Атака сталася поблизу Оленегорська, де базується стратегічна авіація Росії.

Джерело в українській розвідці повідомляє, що 24 липня також унаслідок диверсії знищено багатоцільовий вертоліт Мі-8 на території аеродрому Міністерства оборони РФ "Кряж" у Самарі.

Також військовий експерт Defense Express Іван Киричевський зазначив, що удар по аеродрому "Оленя" може бути більш руйнівним для росіян, ніж зараз відомо Україні. Під час цієї атаки українські дрони вперше залетіли на відстань 1800 км.

Як повідомляв Главред, у ніч на 26 липня ЗСУ завдали удару по аеродрому "Саки" в тимчасово окупованому Криму. У Генштабі зазначили, що це один з аеродромів, які країна-агресорка Росія використовує для контролю повітряного простору і нанесення ударів по території України.

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