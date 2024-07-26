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РФ проводить обманні маневри на півдні: в ГУР назвали справжній напрямок наступу ворога

Руслана Заклінська
26 липня 2024, 17:34
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Глобальних змін у ворожому угрупуванні на Запоріжжі не спостерігається, зазначив Андрій Юсов.
РФ проводить обманні маневри на півдні: в ГУР назвали справжній напрямок наступу ворога
Росія не має планів наступати на півдні / Колаж: Главред, фото: 117 окрема механізована бригада, 3 окрема танкова Залізна бригада

Російські війська не планують масштабного наступу на півдні України. Основні зусилля окупанти зосереджують на Донбасі. Про це розповів представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Ми можемо говорити про те, що пріоритетні і найбільш запеклі бої відбуваються саме на українському Донбасі. Все інше - ворог проводить багато обманних маневрів і дій", - наголосив Юсов.

Щодо накопичення резервів і живої сили росіян на Запорізькому напрямку, Юсов зазначив, що останнім часом не спостерігається істотних змін у ворожому угрупованні. За його словами, російські війська зазнають значних втрат серед особового складу, що змушує окупантів проводити ротацію.

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"Пріоритетним напрямком для ворога залишається український Донбас. Але зіткнення з боку ворога (спостерігаються - Главред) фактично по всій лінії фронту. Звичайно, все це відпрацьовується, і готуються адекватні відповіді", - зазначив представник ГУР.

Хто такий Андрій Юсов

Андрій Юсов – український громадський активіст та політичний діяч, аналітик, директор Школи відповідальної політики, організатор низки виборчих кампаній, пише Вікіпедія.

Наступ РФ на півдні України - подробиці

Нагадаємо, російські війська продовжують поповнювати свій особовий склад у Запорізькій області, де вже налічується понад 90 тисяч осіб. Однак ознак формування наступального угруповання не спостерігається, зазначив речник оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

Також російська армія зосереджує ресурси біля окупованих Пологів в Запорізькій області, готуючи наступ на Гуляйполе. Ветеран ЗСУ, що має контакт з передовою, зазначив, що захоплення Гуляйполя може створити серйозний тиск на українські сили.

Як повідомляв Главред, аналітик BILD Юліан Рьопке заявив, що росіяни планують наступати на "дорогу життя" в Часовому Яру широким фронтом, що ускладнить оборону ЗСУ. Основний маршрут постачання українських військ у цьому районі перебуває під загрозою через просування окупантів на захід від Авдіївки.

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