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Західний генерал назвав новий напрямок головного удару РФ в Україні

26 березня 2022, 21:13

Російське командування сподівалося, що безладний наступ принесе перемогу в Україні.

війна
/ Facebook/GeneralStaff.ua

Після провалів планів А і В Росія змирилася з тим, що війна проти України не буде короткою, заявив колишній генерал армії Австралії Мік Райан.

Як підкреслив він в інтерв'ю виданню Focus, перший план Кремля провалився за 48 годин від початку російського вторгнення 24 лютого через посилений опір ЗСУ і слабкість російської армії.

Він пояснив, що після першого провалу РФ почала розробку плану В. Його суть була у збільшенні ударів з повітря, знищенні маленьких міст України та посиленні обстрілів цивільної інфраструктури.

Відзначається, що в розпорядженні Москви фактично знаходилися тільки наземні сили, стягнуті до кордонів України до вторгнення. Ці війська кинули в бій без будь-якої загальної координації. Вони безладно почали наступати з півночі, сходу і півдня. І російське командування сподівалося, що цей безлад якось принесе перемогу.

Колишній австралійський військовий підкреслив, що у РФ був відсутній єдиний командний центр, який керував усім наступом на територію України. При цьому у "другої армії світу" закінчилося паливо, боєприпаси, а також їжа, через що дуже швидко втратила свою перевагу. Після чого зазнала величезних втрат особового складу.

"Росія принесла в жертву стільки життів заради незначних територіальних завоювань", - заявив Райан.

За словами колишнього генерала армії Австралії, після цього РФ перейшла до плану В, приблизно тиждень тому. Руйнується повністю інфраструктура таких українських міст: Харків, Маріуполь і Чернігів. Цей оригінальний план теж зазнав краху через опір української армії.

Він не виключив, що РФ адаптується ціною значних військових помилок. І є ймовірність, вона перейде до переосмисленої довготривалої війни.

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Раніше в Міноборони США підкреслили, що окупаційні сили РФ в Україні головну увагу приділять захопленню східних областей, а не Києва.

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