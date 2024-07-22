Ударні дрони атакували літак Су-57 РФ: у ГУР показали 'зброю відплати'

Перевагою дронів ГУР залишається висока стійкість до ворожих засобів РЕБ і дальність дії.

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У ГУР розповіли про удар по Су-57 РФ / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, uacrussia.ru

Унаслідок нещодавнього удару безпілотників Головного управління розвідки Міністерства оборони було уражено літак російських окупантів Су-57.

Про це розповів командир групи ударної дальньої авіації Ехо Group із позивним "Ехо" в матеріалі "Нова зброя відплати - як працюють підрозділи ударних дронів ГУР", опублікованому на YouTube-каналі ГУР.

"Цілей багато, дивлячись за пріоритетністю ураження для закриття або відкриття коридорів. З медійного останнє - це Су-57", - повідомив він.

Він також пояснив, що бійці Ехо Group використовують дрони тактичного ураження. Він підкреслив, що це новітня зброя, щоб максимально нашкодити окупантам.

Уточнюється, що перевагою дронів ГУР залишається висока стійкість до ворожих засобів РЕБ і дальність, що дає змогу досягати критично важливих військових об'єктів російського агресора.

Що таке ГУР? Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

Дивіться відео - нова зброя відплати - як працюють підрозділи ударних дронів ГУР:

Удар по літаку Су-57 - головні новини за темою

Як повідомлялося раніше, ЗСУ вперше вразили Су-57, який стріляв Х-69. 9 червня Україна вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ вразила новітній винищувач Су-57 під час атаки на аеродром "Ахтубинськ". Удар по цьому літаку став частиною полювання ЗСУ на військову авіацію росіян далеко за межами фронту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що внаслідок атаки на аеродром "Ахтубинськ" під удар потрапив не тільки Су-57. Російські пропагандисти з посиланням на джерела в Генштабі підтверджують поразку винищувача "п'ятого покоління" Су-57 під час атаки ЗСУ на аеродром "Ахтубинськ" за 600 км від українського кордону.

Раніше повідомлялося, що за відкритими даними 2022 року, всього у виготовленому вигляді у росіян було 6 одиниць Су-57, тепер стало 5. Су-57 може бути носієм ракет Х-59 і Х-69 (якою було знищено, зокрема, Трипільську ТЕС), а також КАБи-1500.

/ Инфографика: Главред

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