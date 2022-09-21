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Навчався у сільгоспакадемії: ЗСУ ліквідували студента-окупанта з Костромського полку

21 вересня 2022, 14:29

Російський загарбник Едуард Реунов ліквідований 4 вересня в Херсонській області. У липні окупанту виповнилося 24 роки. Він брав участь у війні з лютого.

Едуард Реунов
Едуард Реунов навчався в сільгоспакадемії, проте поїхав воювати в Україну / Фото facebook.com/GeneralStaff.ua, twitter.com/Shtirlitz53

Захисники України ліквідували у Херсонській області 24-річного російського окупанта Едуарда Реунова з 331-го Костромського полку.

Про "денацифікацію" загарбника повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан у Twitter.

"Давно не було чутно про "славні традиції" 331 Костромського полку. Знову недобитки почали спливати. У Херсонській області успішно проводять "операцію зі згортання та організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку", – написав Штефан.

Реунов був ліквідований 4 вересня. Він брав участь у війні з лютого. У липні загарбнику, який навчався в магістратурі сільгоспакадемії, але восени 2021 пішов в армію, виповнилося 24 роки.

Навчався у сільгоспакадемії: ЗСУ ліквідували студента-окупанта з Костромського полку
Навчався у сільгоспакадемії: ЗСУ ліквідували студента-окупанта з Костромського полку

Як повідомляв Главред, міністр оборони РФ Сергій Шойгу в дев'ять разів применшив втрати особового складу російської окупаційної армії на війні в Україні. За його словами, Росія нібито втратила близько 6 тисяч осіб. При цьому за даними українського Генштабу, втрати країни-агресора в живій силі станом на ранок 21 вересня становили понад 55 тисяч осіб.

Раніше радник Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що Росія втратила величезну кількість своїх солдатів на фронті в Україні. Поранених і вбитих може бути близько 150 тисяч осіб. Він зазначив, що Путін оголосив часткову мобілізацію, оскільки в РФ "немає потенціалу для створення нових з'єднань".

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