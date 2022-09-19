Воював у Чечні та на Донбасі: ЗСУ ліквідували російського депутата

ЗСУ ліквідували російського депутата в Україні / скріншот

ЗСУ вдалося ліквідувати російського депутата Саая Айдіса, який раніше воював в Сирії і на Донбасі.

До участі у війні проти України він був головою Комітету з правової політики хуралу представників міста Кизила 5 скликання, повідомив блогер, офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

"Саая Айдіс володар крапового берета, учасник бойових дій в Чечні, на Донбасі 2014-2015р., військової операції в Сирії успішно провів операцію зі згортання і організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку", - повідомив Штефан.

Як повідомляв Главред, раніше ударом Збройних сил України на південних рубежах був знищили склад боєприпасів у Каховці Херсонської області. Крім того, також ліквідовано район зосередження ворожого озброєння і техніки, станція РЕБ, жива сила російських окупантів разом з технікою.

Крім того, в результаті удару Збройних сил України у Запорізькій області понад 50 російських окупантів були знищені. При цьому поранення отримали близько 70 загарбників, а також знищені близько 30 одиниць техніки РФ.

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