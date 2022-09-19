Загарбник у рясі священника: ЗСУ ліквідували бойового попа-окупанта з РФ

В Україні знищили бойового попа РФ / Facebook / irakli.komaxidze

Бійці Збройних сил України знищили на полі бою російського священика з Татарстану отця Анатолія (Григор'єва).

Він брав участь у бойових діях у складі батальйону найманців Алга з Татарстану, про це повідомив засновник міжнародного волонтерського співтовариства InformNapalm, OSINT-експерт Іраклі Комахідзе в Facebook.

Уточнюється, що рашист в рясі священика був настоятелем храму Богоявлення Господнього села Ісаково Зеленодольського району Республіки Татарстан.

Зазначимо, що судячи з опублікованих фото, бойовий піп Григор'єв раніше також брав участь у військових діях.

Раніше бійці Збройних сил України знищили військового льотчика окупантів РФ Данила Долбика.

Він був уродженцем Ростовської області. Його літак Су-25 збили захисники України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області неподалік від Слов'янська захисники України ліквідували групу російських окупантів.

Українські захисники під Слов'янськом знищили групу солдатів 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії ЗС РФ.

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