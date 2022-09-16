ЗСУ ліквідували майора спецназу ГРУ Росії Соколова: він вчив дітей воювати

ЗСУ ліквідували майора спецназу ГРУ Росії Соколова/ соцмережі, Радіо Свобода

Українські воїни ліквідували на фронті ще одного високопоставленого російського окупанта – майора спецназу Головного розвідувального управління Росії Максима Соколова. Загарбник воював проти України, займаючи посаду заступника командира батальйону.

Довго повоювати майору не вдалося – його "відправили на концерт Кобзона" 29 серпня. Про це 16 вересня повідомив офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан у своєму Telegram-каналі.

"Майор спецназу ГРУ Соколов Максим зробив "крок доброї волі" – офіційно денацифікувався і демілітаризувався", – повідомив офіцер ЗСУ.

Загибель російського спецназівця підтвердили і в країні-агресорці РФ. Де саме загинув окупант, невідомо.

Відомо, що російський загарбник брав участь в РФ у православних військово-патріотичних зборах "Козача застава", під час яких навчав воювати навіть дітей.

Ліквідований майор спецназу ГРУ Росії Максим Соколов/ Telegram Штірліц

Ліквідований майор спецназу ГРУ Росії Максим Соколов/ соцмережі

Ліквідований майор спецназу ГРУ Росії Максим Соколов/ соцмережі

Раніше повідомлялося, що українські воїни "денацифікували" 7 вересня заступника командира групи спецназу Головного розвідувального управління РФ Івана Кулагіна. У середу, 14 вересня, останки загарбника поховали у Московській області, звідки він родом.

Нагадаємо, у Бердянську Запорізької області, захопленому російськими окупантами, 16 вересня був знищений "заступник голови ВЦА з питань ЖКГ" Олег Бойко. Разом з Бойком також ліквідована його дружина Людмила, яка займалася підготовкою проросійського "референдуму". Уточнюється, що вона очолювала міську "територіальну виборчу комісію".

Також повідомлялося, що в Луганську, захопленому російськими окупантами, прогримів вибух у будівлі "генеральної прокуратури" терористичної "ЛНР". У результаті вибуху загинув "генпрокурор" "ЛНР" Сергій Горенко.

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