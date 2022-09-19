Вантаж 200 для Башкирії: ЗСУ ліквідували найманця Вагнера - ветерана Чеченської війни

Ільмір Давлетбаєв знищений в Україні / @666_mancer

Бійці Збройних сил України знищили наймита російської ПВК Вагнера 34-річного Ільміра Давлетбаєва.

Російський окупант з Башкирії раніше також воював у Чечні. Про це йдеться в повідомленні українського блогера Necro Mancer в Twitter.

"Найманець ПВК Вагнер Ільмір Давлетбаєв 1988 р.н. з башкирського села Каришкино денацифікувався так "доблесно", що навіть на "мужика" йому не розщедрилися", – йдеться в пості.

Як уточнили росЗМІ, найманець був уродженцем села Каришкіно Баймацького району Республіки Башкортостан.

У 2006-2008 роках він проходив службу в армії РФ. Крім того, брав участь у другій російсько-чеченській війні.

Раніше бійці Збройних сил України знищили військового льотчика окупантів РФ Данила Долбика.

Він був уродженцем Ростовської області. Його літак Су-25 збили захисники України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області неподалік від Слов'янська захисники України ліквідували групу російських окупантів.

Українські захисники під Слов'янськом знищили групу солдатів 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії ЗС РФ.

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