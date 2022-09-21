Не повірили навіть пропагандисти: Шойгу в 9 разів зменшив втрати РФ у війні проти України

​ Шойгу збрехав щодо втрат РФ на війні в Україні / Фото УНІАН, Генштаб ЗСУ

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу в дев'ять разів применшив втрати особового складу російської окупаційної армії на війні в Україні. За його словами, Росія нібито втратила близько 6 тисяч осіб. При цьому за даними українського Генштабу, втрати країни-агресорки в живій силі становлять понад 55 тисяч осіб.

Глава російського Міноборони також заявив 21 вересня в інтерв'ю російським пропагандистським ЗМІ, що 90% поранених окупантів повертаються в бій.

"Наші втрати на сьогоднішній день загиблими 5937 осіб. Тут не можу ще раз не відзначити наших хлопців, які мужньо виконують свій обов'язок. Не можу не сказати про наших медиків. Із загальної кількості поранених понад 90% повернулися у бій", - заявив Шойгу.

Цікаво, що черговій брехні Шойгу не повірили навіть завзяті російські пропагандисти. У відповідь на заяву міністра оборони РФ в Російський Telegram-каналах пишуть натякнули, що російська армія втратила набагато більше людей.

Також Шойгу суттєво перебільшив втрати Збройних сил України. Він заявив, що з початку війни нібито загинула понад 61 тисяча бійців ЗСУ і близько 49 тисяч осіб отримали поранення.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що на ранок 21 вересня Росія втратила у війні проти України вже 55110 окупантів убитими. Також воїнам Сил оборони вдалося знищити 2227 російських танків, 4748 бойових броньованих машин і сотні одиниць іншої військової техніки ворога.

Втрати РФ в Україні станом на 21 вересня / Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Як повідомляв Главред, радник Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що Росія втратила величезну кількість своїх солдатів на фронті в Україні. Поранених і вбитих може бути близько 150 тисяч осіб. Він зазначив, що Путін оголосив часткову мобілізацію, оскільки в РФ "немає потенціалу для створення нових з'єднань".

Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії

Російський диктатор Володимир Путін у середу, 21 вересня, оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії.

Крім цього, Путін заявив, що Росія "підтримає рішення жителів Донбасу, Херсонщини та Запорізької області" про проведення так званих "референдумів" про приєднання до країни-агресорки РФ.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що на війну проти України хочуть відправити ще 300 тисяч резервістів.

Пропагандистка Маргарита Симоньян одразу після цього влаштувала в своєму Telegram-каналі анонімне голосування. Судячи з усього, більшість росіян не в захваті від рішення господаря Кремля "упакувати в пакети" своїх громадян. Зокрема, 41% підписників пропагандистки проголосували за пункт "Мені страшно".

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