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Потужний удар по флоту: в ВМС розповіли, коли зможуть знищувати субмарини РФ

Юрій Берендій
12 лютого 2024, 12:21
В ВМС ЗСУ зазначили, що після знищення російського ракетного катеру "Івановець", російські окупанти кілька днів приділили аналізу ситуації в Чорному морі.
Потужний удар по флоту: в ВМС розповіли, коли зможуть знищувати субмарини РФ
В ВМС розповіли, коли зможуть знищувати субмарини РФ / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН

Для знищення російських підводних човнів Силам оборони необхідні літаки та великі кораблі. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Військово-морських сил ЗС України Дмитро Плетенчук.

"Такі завдання виконують великі кораблі або авіація. Тому, звісно, це домашнє завдання у нас ще попереду", - підкреслив Плетенчук.

Плетенчук також відзначив, що Чорноморський флот РФ активно проводить навчальні заходи для своїх моряків і забезпечує оборону своїх кораблів. Він також наголосив, що за останній період відбулося значне вибування засобів ЧФ РФ, що змусило Росію діяти дуже обережно на морі.

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"Задіяні у бойових діях проти України безпосередньо були здебільшого носії крилатих ракет. Але протягом вже тривалого часу ці системи озброєння не застосовуються. Тобто фактично зараз Чорноморський флот опікується двома основними завданнями: охорона і оборона пунктів базування водного регіону, контроль цивільного судноплавства та навчального процесу своїх моряків", - розповів він.

Плетенчук вказує, що в даний момент російські кораблі переважно зосереджені у східній частині Чорного моря. За його словами, наразі у морі перебуває 5 кораблів, включаючи два фрегати - "Адмірал Ессен" та "Адмірал Макаров", які можуть нести до 8 ракет кожен.

Крім того, він розповів, що після знищення катера "Івановєц" росіяни були збентежені і кілька днів приділили аналізу ситуації.

"І навіть було призупинено навчальний процес, що, в принципі, вже є нестандартною ситуацією", - додав він.

Він додав, що пізніше росіяни прийняли рішення, що у східній частині моря вже безпечно виходити.

"Здебільшого, до речі, ці виходи в море пов’язані саме із заходами безпеки, коли вони намагаються змінювати місце стоянки своїх кораблів, їх місце базування. Для цього вони використовують ще порти Туапсе і Сочі і саме з цієї метою їм треба вийти в море", - сказав Плетенчук.

Удари по Чорноморському флоту РФ

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, під час повномасштабної війни з Росією, Україна успішно перемогла у битві за Чорне море, знищивши 33% бойових кораблів Чорноморського флоту РФ.

Цей морський успіх, хоч і важливий, не гарантує остаточної перемоги в усій війні, яка переважно ведеться на суші. Однак він ускладнив завдання російським окупантам утримувати Крим.

Дії українських військових значно ускладнили роботу Чорноморського флоту Росії. Українські сили змусили окупантів зіткнутися з проблемами у забезпеченні кораблів ракетами "Калібр". Про це розповів речник Військово-морських сил ЗСУ, капітан третього рангу Дмитро Плетенчук

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війна в Україні Чорноморський флот
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