Політолог розповів, чому в РФ розізлилися через указ Зеленського про землі українців

Факт, що доволі мирний указ Зеленського влада країни-агресора РФ трактує як територіальну претензію, на думку експерта, доволі красномовний.

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Перелік земель РФ - напевно, найпровокативніша частина указу Зеленського, каже Максим Розумний / колаж Главред, фото УНІАН

Злісна реакція Кремля на указ президента Зеленського "Про історично населені українцями території Російської Федерації" чітко вкладається в російське ж прислів'я "на злодієві й шапка горить". Про це сказав політолог, доктор політичних наук, філософ Максим Розумний в інтерв'ю Главреду .

"Перелік земель - це, напевно, найпровокативніша частина цього указу, тому що все інше вже багато разів озвучували й заявляли різні інституції, зокрема й на рівні держави, зокрема, про необхідність симетричного підходу до забезпечення прав етнічних меншин. Наявність в указі переліку конкретних територій - це цікавий поворот, який справді має резонанс. Тут усе відбувається, згідно з російським прислів'ям "на злодієві й шапка горить". Тобто росіяни тлумачать цю ситуацію у своїй логіці: якщо вони заявляють про те, що землі півдня чи сходу України заселялися під час панування Російської імперії людьми російського походження, то це, на їхню думку, є приводом, щоб вводити туди російські війська та відбирати ці території в України", - сказав він.

Факт, що доволі мирний указ Зеленського влада країни-агресора РФ трактує як територіальну претензію, на думку Розумного, доволі красномовний.

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"У сучасному світі, не кажучи вже про його цивілізовану частину, наприклад, Європу, це зовсім не пов'язані між собою речі. Адже є етнічні землі, а є населення цих земель, яке має свою ідентичність. І це не є територіальною претензією - це є предметом багаторічних суперечок на рівні державних інституцій. Є красномовний приклад суперечностей між Угорщиною та Румунією щодо прав угорської меншини на території Румунії. Але це ніхто не тлумачить (принаймні поки що) як територіальну претензію. Тому той факт, що цей доволі мирний указ росіяни почали одразу тлумачити в контексті територіальних претензій, радше свідчить про те, що в їхніх головах, а не про те, що міститься в цьому указі", - сказав він.

Хто такий Максим Розумний Максим Розумний - український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віцепрем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

Нагадаємо, раніше, 22 січня 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про історично населені українцями території Російської Федерації".

За його словами, необхідно здійснювати кроки не тільки для зміцнення єдності України та українського народу, а й для соборності прав і свобод, відображення правди про українців та історію України.

"Заради цієї мети сьогодні мною підписано указ "Про історично населені українцями території Російської Федерації". Це повернення правди про історичне минуле заради українського майбутнього", - сказав президент.

У своєму указі, президент поставив завдання уряду розробити план дій щодо збереження національної ідентичності українців у Російській Федерації. Цей план має бути розроблений за участю міжнародних експертів, представників Світового конгресу українців, науковців та громадськості, а потім внесений на розгляд Ради національної безпеки і оборони України.

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