В Україні офіційно продовжили воєнний стан і мобілізацію

Володимир Зеленський підписав закони про продовження на три місяці воєнного стану та мобілізації.

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В Україні продовжили воєнний стан і мобілізацію / Колаж: Главред, фото: ОПУ, УНІАН

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 діб.

Таким чином, воєнний стан і мобілізацію в Україні офіційно продовжено до 13 травня 2024 року.

Зазначимо, що це вже десяте голосування парламенту за продовження воєнного стану з початку повномасштабного вторгнення Росії.

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Президент Зеленський заявив, що в Україні хочуть розробити новий справедливий механізм бронювання працівників підприємств, які підлягають мобілізації. За словами президента, зараз дуже важливий діалог між бізнесом і державою в питанні бронювання працівників від мобілізації.

Кабмін розширив повноваження територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на час мобілізації та воєнного стану. Тепер у ТЦК цілодобово проводитимуть медичні огляди та психологічні обстеження ВЛК.

Начальник мобілізаційного відділення Дарницького ТЦК Володимир Новосядлий заявив, що працівники столичного ТЦК мають право роздавати повістки як за домашніми адресами, так і в спортзалах, кафе, інших громадських місцях та на вулиці. Однак повноважень примусово доставляти військовозобов'язаних до військкоматів вони не мають.

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