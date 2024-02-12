В Україні офіційно продовжили воєнний стан і мобілізацію

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 діб.
Таким чином, воєнний стан і мобілізацію в Україні офіційно продовжено до 13 травня 2024 року.
Зазначимо, що це вже десяте голосування парламенту за продовження воєнного стану з початку повномасштабного вторгнення Росії.
Мобілізація 2024 - які зміни очікуються найближчим часом
Президент Зеленський заявив, що в Україні хочуть розробити новий справедливий механізм бронювання працівників підприємств, які підлягають мобілізації. За словами президента, зараз дуже важливий діалог між бізнесом і державою в питанні бронювання працівників від мобілізації.
Кабмін розширив повноваження територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на час мобілізації та воєнного стану. Тепер у ТЦК цілодобово проводитимуть медичні огляди та психологічні обстеження ВЛК.
Начальник мобілізаційного відділення Дарницького ТЦК Володимир Новосядлий заявив, що працівники столичного ТЦК мають право роздавати повістки як за домашніми адресами, так і в спортзалах, кафе, інших громадських місцях та на вулиці. Однак повноважень примусово доставляти військовозобов'язаних до військкоматів вони не мають.
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