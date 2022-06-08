Кремль у червні "сховає" Путіна: у РФ скасували виставу з питаннями і "діалогом з жителями Донбасу"

У Кремлі заявили, що Путін не спілкуватиметься з "жителями Донбасу" / Reuters

Так звана "Пряма лінія" з президентом РФ Володимиром Путіним, в рамках якої заздалегідь підготовлені громадяни задають йому питання, у червні не відбудеться. Причин скасування заходу в Кремлі не називають. Не буде і, мовляв, "спілкування Путіна з жителями Донбасу".

Як повідомляє РБК, прессекретар російського глави держави Дмитро Пєсков сказав, що в червні "Прямої лінії" не буде.

читайте такожРосія починає шарахатися від Путіна, або з чим пов'язана нова істерика Медведєва"Пряма лінія не може відбутися в цьому місяці", - каже рупор Кремля. Причин скасування заходу він не називає.

У спікера президентської адміністрації уточнили, чи "поспілкується" Путін, мовляв, з "жителями Донбасу", на що він відповів негативно.

"У тому, що Ви сказали, все неправда", - підкреслив Дмитро Пєсков.

Примітно, раніше Пєсков заявляв, що "пряма лінія" відбудеться після Петербурзького економічного форуму, який планують провести 15-18 червня.

"Пряма лінія", починаючи з 2001 року, проходила щороку, крім 2004, 2012 та 2020 років. Захід, в рамках якого спеціально підготовлені громадяни задають Путіну питання, а він на них відповідає, зазвичай проходить протягом декількох годин.

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Нагадаємо, раніше в The Telegraph опублікували матеріал, у якому мова йшла про те, що після того, як Путіну не вдалося обґрунтувати свої претензії на глобальну владу, його переслідує низка невдач. Армія РФ зазнала поразки в боях під Києвом і Харковом, а сам глава Кремля опинився в повній ізоляції. Навіть пропагандисти на російському ТБ вже розповідають, що на Росію очікує мільйонний контингент української армії, озброєної сучасною західною зброєю.

Тим часом у Кремлі відмовилися від проведення зустрічі Путіна з президентом України Зеленським. Прессекретар Кремля Пєсков звинуватив Київ у нібито виході з перемовин і сказав, що зустріч на вищому політичному рівні навряд чи принесе результат.

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