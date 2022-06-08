Кремль у червні "сховає" Путіна: у РФ скасували виставу з питаннями і "діалогом з жителями Донбасу"

"Пряма лінія" з Путіним не може відбутися в червні, сказав Дмитро Пєсков.
Так звана "Пряма лінія" з президентом РФ Володимиром Путіним, в рамках якої заздалегідь підготовлені громадяни задають йому питання, у червні не відбудеться. Причин скасування заходу в Кремлі не називають. Не буде і, мовляв, "спілкування Путіна з жителями Донбасу".
Як повідомляє РБК, прессекретар російського глави держави Дмитро Пєсков сказав, що в червні "Прямої лінії" не буде.
читайте такожРосія починає шарахатися від Путіна, або з чим пов'язана нова істерика Медведєва"Пряма лінія не може відбутися в цьому місяці", - каже рупор Кремля. Причин скасування заходу він не називає.
У спікера президентської адміністрації уточнили, чи "поспілкується" Путін, мовляв, з "жителями Донбасу", на що він відповів негативно.
"У тому, що Ви сказали, все неправда", - підкреслив Дмитро Пєсков.
Примітно, раніше Пєсков заявляв, що "пряма лінія" відбудеться після Петербурзького економічного форуму, який планують провести 15-18 червня.
"Пряма лінія", починаючи з 2001 року, проходила щороку, крім 2004, 2012 та 2020 років. Захід, в рамках якого спеціально підготовлені громадяни задають Путіну питання, а він на них відповідає, зазвичай проходить протягом декількох годин.
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Нагадаємо, раніше в The Telegraph опублікували матеріал, у якому мова йшла про те, що після того, як Путіну не вдалося обґрунтувати свої претензії на глобальну владу, його переслідує низка невдач. Армія РФ зазнала поразки в боях під Києвом і Харковом, а сам глава Кремля опинився в повній ізоляції. Навіть пропагандисти на російському ТБ вже розповідають, що на Росію очікує мільйонний контингент української армії, озброєної сучасною західною зброєю.
Тим часом у Кремлі відмовилися від проведення зустрічі Путіна з президентом України Зеленським. Прессекретар Кремля Пєсков звинуватив Київ у нібито виході з перемовин і сказав, що зустріч на вищому політичному рівні навряд чи принесе результат.
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